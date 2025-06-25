«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور حول لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير

اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سن لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير والتي تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي تعليقاً على المقترح الجديد: «يسر سلطة مركز دبي المالي العالمي أن تعلن عن طرح لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير للتشاور العام. يقدم النظام المقترح آلية فريدة من خلال هيكلة مرنة لأسهم رأس المال لأنشطة الاستثمار الخاصة».

لوائح شركات رأس المال المتغير

تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير منظم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية منظمة. ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو استراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.

السمات الرئيسية

تتضمن الميزات الرئيسية للوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير ما يلي:

• الهيكل: يمكن إنشاء شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة.

• مرونة أسهم رأس المال: أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، مما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة.

• التوزيعات: لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير (أو الخلية ذات الصلة).

• فصل الأصول: تتيح شركة رأس المال المتغير فصل الأصول واستراتيجيات الاستثمار من خلال خلايا مدمجة أو منفصلة، مما يسهل تحديد أشكال المخاطر المختلفة وحماية التزامات الأصول، مع السماح بتحقيق وفورات واسعة النطاق من خلال الإدارة والإشراف المركزي.

من المستفيد؟

وسيكون النموذج المقترح لشركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول اللوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير في ورقة التشاور رقم 2 لسنة 2025، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتم نشر اللوائح المقترحة للتشاور العام لمدة 30 يوماً، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات في 24 يوليو، 2025.