تعاونية الاتحاد تدعم المنتج المحلي في مواجهة التحديات

أكدت تعاونية الاتحاد جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لضمان استمرارية توفر السلع الأساسية للمستهلكين، وذلك في ظل المستجدات والتطورات الإقليمية، مشددة على أن خططها التشغيلية وسلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية ومرونة متقدمة.

وأوضحت التعاونية أنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الاستهلاكية الأساسية، لا سيما المنتجات الوطنية، مؤكدة أن تعزيز المنتج المحلي يشكّل أولوية استراتيجية وخط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات محتملة على سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن خطط التوسع وافتتاح الفروع الجديدة أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي للسلع، وتحسين القدرة التشغيلية، إلى جانب إتاحة مساحات أوسع لتسويق المنتجات المحلية وتوفيرها بشكل دائم ومتوازن عبر مختلف المناطق.

وأشار إلى أن العمل بدأ فعلياً على توسيع الشراكات مع الموردين المحليين ودعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود التعاونية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع خطط الدولة الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف بأن التعاونية تتمتع بسجل حافل في إدارة الأزمات، حيث لعبت دوراً محورياً خلال التحديات السابقة، مثل جائحة كوفيد-19، واستطاعت من خلالها الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتجات دون انقطاع، مما عزز ثقة المجتمع بدورها الوطني والاقتصادي.

وشدد على التزام التعاونية الدائم تجاه المجتمع، مؤكداً أن جميع فروع التعاونية تعمل وفق خطط مرنة ومدروسة لضمان توافر كافة الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتعزيز الجاهزية والاستجابة لأي متغيرات.

وأكد بأن التعاونية مستمرة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، انسجاماً مع دورها كمؤسسة وطنية مسؤولة تدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.