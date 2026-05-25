تجارب مميزة في القرية العالمية في الأسبوع الأخير للموسم الـ 30

يدخل الموسم الـ 30 للقرية العالمية أسبوعه الأخير، حاملاً معه العدّ التنازلي للأيام الختامية قبل إسدال الستار في 31 مايو، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة مع العائلة والأصدقاء، وخوض التجارب المميزة للوجهة، من النكهات العالمية والتسوق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم.

ويسري عرض العائلة المميز حتى نهاية الموسم، حيث يتيح للضيوف شراء 4 تذاكر دخول بسعر 30 درهماً فقط. وتتوفر التذاكر حصرياً من شبابيك تذاكر القرية العالمية من الأحد إلى يوم الخميس (باستثناء يومي الجمعة والسبت).

وقبل إغلاق الأبواب لهذا الموسم، تجمع القائمة التالية أبرز التجارب التي تستحق أن تكون جزءاً من ختام الموسم الـ 30 للقرية العالمية، حيث تشمل العروض الترفيهية، احتفالات العيد عبر باقة من العروض الحية والتجارب المبهجة.

وتختتم القرية العالمية موسمها الـ30 بأجواء استثنائية، إذ تحتفي بعيد الأضحى للمرة الأولى منذ الموسم الـ18 حيث تضيء هذه المناسبة الأيام الأخيرة بديكورات احتفالية وعروض ضوئية ومجسمات مستوحاة من أجواء العيد، لتمنح العائلات والأصدقاء تجربة مليئة بالبهجة والاحتفال المشترك.

وتتواصل الأجواء الترفيهية مع برنامج المندوس الذي يقدّمه عبدالله إسماعيل مباشرة من المسرح الرئيسي في تمام الساعة 9:00 مساءً يومي 27 و28 مايو، مقدّماً تجربة تفاعلية مميزة، إلى جانب الباقة الغنية من العروض الثقافية والتجارب الحية المصمّمة لجميع أفراد العائلة، على أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع عرض منسق الموسيقى على المسرح الرئيسي يوم 31 مايو في تمام الساعة 9:30 مساءً، في أجواء احتفالية نابضة بالحياة تختتم الموسم الـ30 بصورة استثنائية.

وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الـ 30 ضيوف القرية العالمية فرصة أخيرة للتجوّل بين الأجنحة، والاستمتاع بتجربة تسوق تجمع بين المنتجات الأصيلة، والقطع الفريدة، والعروض التي تجعل كل جولة فرصة لاكتشاف شيء يستحق الاقتناء، بما في ذلك الحرف التقليدية التي تحمل طابع بلدانها.

وتأخذ الأجنحة ضيوفها في رحلة تسوق غنية بين الأزياء والعبايات في جناح الكويت وجناح السعودية وجناح الإمارات، والمجوهرات والإكسسوارات في جناح الصين وجناح تايلاند، والديكورات المصنوعة يدوياً في جناح المغرب وجناح العراق وجناح تركيا، إلى جانب المنتجات الإقليمية المحبوبة مثل التمور والعسل والتوابل في جناح اليمن وجناح لبنان وجناح سوريا وجناح الهند، ليقدّم كل جناح تجربة مختلفة وتذكاراً يحمل طابعاً خاصاً.

تجمع القرية العالمية أكثر من 250 خياراً للمأكولات، لتمنح ضيوفها رحلة غنية بين نكهات ومطابخ من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. وخلال أمسية واحدة، يمكن للضيوف التنقّل بين قارات متعددة، والاستمتاع بأطباق وتجارب متنوعة، من الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى المطاعم متكاملة الخدمة والأطباق العالمية التي ترضي مختلف الأذواق.

وتتيح الوجهة لضيوفها اكتشاف مجموعة من أشهر وجهات المأكولات فيها، بما يشمل شارع فييستا الذي يحتفي بمفاهيم متنوعة للمأكولات الشعبية من جميع أرجاء العالم، وشارع السعادة المعروف بخياراته المحبوبة من الأطباق المشهورة، إلى جانب السوق العائم حيث يمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية بإطلالة على بحيرة التنين.

أجواء المرح

تتواصل أجواء المرح في منطقة كرنفال حتى اليوم الأخير من الموسم، مع استمرار العرض الخاص الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب مقابل 99 درهماً. ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب التي انضمت إلى كرنفال® هذا الموسم، بما يشمل تورونتو تورنيدو، وكيب قلايدرز، وريو روكيت، وديزرت داشرز، ويورك بايكس، فيما يقدّم نشاط الرحالة الصغار منطقة لعب داخلية مخصصة للأطفال. وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، ومنها فندق الرعب، ومملكة التنين، واكسو بلانيت سيتي، وسيكريت اوف ذا لوست سيتي، قبل اختتام فعاليات الموسم الـ 30.

ومع اقتراب الموسم الـ 30 للقرية العالمية من ختامه، تتحول أيامه الأخيرة إلى فرصة لاختتام التجربة بذكريات جديدة تجمع العائلة والأصدقاء، بين وجهات المأكولات الرائجة، والقطع الفريدة، والثقافات المتنوعة، والأجواء التي جعلت القرية العالمية وجهة مفضلة للضيوف من جميع الأعمار.

للاحتفال بشكل أفضل، تستقبل القرية العالمية ضيوفها من الساعة 5:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وحتى 1:00 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.