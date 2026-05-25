«نماء» تختتم برنامج مهارات الاقتصاد الرقمي بتمكين 31 امرأة من إطلاق مشاريع مستقلة

اختتمت مؤسسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة برنامج «مهارات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر» بتخريج 31 مشاركة، بعد خمسة أسابيع من التدريب العملي المكثف الذي استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تمكين النساء من تطوير مشاريع رقمية مستقلة وتعزيز جاهزيتهن لدخول مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.

وشهد البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 21 أبريل إلى 20 مايو 2026، تطوير المشاركات لأفكار ومشاريع متنوعة في قطاعات التكنولوجيا، والأزياء، والصحة، والاستدامة، والسياحة، والخدمات الرقمية، مع التركيز على تحويل المهارات الحديثة إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو والتوسع.

وقدّمت المشاركات في ختام البرنامج عروضاً نهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، عكست قدرة واضحة على تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال أولية مرتبطة باحتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الجديد، بما يعزز حضور المرأة في القطاعات المستقبلية.

وأكدت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تفرض أهمية امتلاك أدوات وأساليب العمل الحديثة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد يقتصر على توفير الفرص، بل يمتد إلى بناء المهارات التطبيقية وتعزيز القدرة على التكيّف مع نماذج العمل الجديدة.

وقالت: «إن البرنامج صُمم ليمنح المشاركات تجربة عملية متكاملة تساعدهن على فهم آليات الاقتصاد الرقمي، وتطوير التفكير الريادي، وبناء نماذج أعمال مرنة وقابلة للتوسع، بما يعزز استقلاليتهن المهنية وقدرتهن على دخول سوق العمل الحر بثقة وكفاءة».

وتنوعت المشاريع المقدمة بين منصة رقمية تربط الباحثين والأكاديميين بالمستثمرين لتحويل الأبحاث إلى مشاريع قائمة، ومنصة لتبادل المقتنيات المستعملة عبر نظام نقاط يهدف إلى تقليل الهدر، إضافة إلى مشاريع في الأغذية الصحية، والسياحة التعليمية، والمشغولات التراثية العصرية، وخدمات الصحة النفسية، ومنصات الهدايا الرقمية، وخدمات الصيانة المنزلية الذكية.

تدريب تطبيقي

كما ركّز البرنامج على التدريب التطبيقي المرتبط بمتغيرات سوق العمل، من خلال تزويد المشاركات بمهارات تطوير المشاريع، وفهم احتياجات العملاء، وإدارة الأعمال الرقمية، وبناء العلامات التجارية الشخصية.

وفي ختام البرنامج، كرّمت «نماء» أعضاء لجنة التحكيم من خبراء وممثلين عن جهات متخصصة، فيما حصلت المشاركات على شهادات تخرج من أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، بما يعزز القيمة المهنية للتجربة ويدعم مسارهن في تطوير أعمالهن والانخراط في مجالات الاقتصاد الجديد والعمل الحر.

ويأتي البرنامج ضمن جهود «نماء» لتطوير مبادرات عملية تدعم مشاركة المرأة الاقتصادية، عبر بناء المهارات الرقمية والمهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، بما يعزز مساهمة المرأة في القطاعات المستقبلية والاقتصاد المعرفي.