«كور 42» تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة 550 مليون دولار من بنك «HSBC»

أعلنت شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42» والمتخصصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إبرام اتفاقين مع بنك «HSBC» للحصول على تمويل تجاري مُهيكل بقيمة 550 مليون دولار، موزعاً بين 240 مليون دولار للاتفاق الأول و310 ملايين دولار للثاني، وذلك لدعم توسعها في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزيز قدراتها في البنية التحتية السحابية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفق بيان صحفي صادر، تعكس هذه التسهيلات، التي أُنجزت في فبراير ومايو 2026 على التوالي، توجه «كور 42» نحو تعزيز حضورها العالمي عبر تمويل يتناسب مع طبيعة وحجم الاستثمارات التي يتطلبها هذا القطاع، فضلاً عن أنه يمنح الشركة مرونة أكبر في تنفيذ خططها التوسعية دون المساس بهيكل الملكية، ويدعم قدرتها على تسريع بناء القدرات اللازمة لتلبية احتياجات الجهات والمؤسسات الكبرى المرتبطة معها بعقود طويلة الأجل، خاصةً أعباء العمل التشغيلية المتقدمة التي تحتاج إلى بنية سحابية قوية وموثوقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت نيها غوبتا، المديرة المالية لدى «كور 42»، أن هذه الخطوة تمثل محطةً مهمةً في مسيرة الشركة، وتؤكد حجم الإدراك المتزايد لدى المؤسسات المالية العالمية لأهمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، باعتبارها استثماراً طويل الأجل وركيزةً أساسيةً للنمو المستقبلي.

وقالت إن التمويل التجاري الذي وفره بنك «HSBC» يمنح «كور 42» دفعةً قويةً لنشر خدماتها التقنية بوتيرة أسرع في الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحفاظ على التوازن بين مستهدفات النمو المستدام والانضباط المالي.

وأضافت أنه مع توسع الحكومات والمؤسسات الكبرى في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها الأساسية، تزداد الحاجة إلى منصات سحابية وحوسبية مرنة وموثوقة، قادرة على تلبية مختلف الاحتياجات بأعلى مستويات الكفاءة.

وتسعى «كور 42» من خلال هذه الخطوة إلى نقل نموذجها في تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي داخل بيئات آمنة ومتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية إلى أوروبا، انطلاقاً من مقرها في دبلن، مع نشر بنيتها التقنية داخل كل من إيطاليا وفرنسا، إلى جانب بناء شراكات محلية تعزز الحوكمة والامتثال في عدد من الأسواق الرئيسية.

ووفق الشركة فمع اتساع هذا الحضور، وانتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي، يكتسب التمويل التجاري المُهيكل أهميةً استراتيجيةً في دعم خطط «كور 42» المستقبلية، خاصةً في ظل توجه الاستثمارات العالمية نحو منصات تتمتع بقدرات تشغيلية قوية، وعقود واضحة، ونهج منضبط في النمو.

من جانبها، أكدت روبال جوبانبوترا، المستشارة القانونية لدى «كور 42»، أن مشروعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق تحتاج إلى قدر عالٍ من التنظيم والانضباط، مشيرةً إلى أن هذه التسهيلات خُصصت لدعم توسع الشركة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بمعايير الحوكمة في التعاملات العابرة للحدود.

وقالت شيخة المري، رئيسة قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك «HSBC» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تصميم هذه التسهيلات التمويلية لشركة «كور 42» لتلبية احتياجاتها الحالية، وفي الوقت ذاته وضع أساس قوي يسهّل حصولها على التمويل اللازم لمشروعاتها المقبلة، كما تؤكد هذه المرونة التمويلية إدراك البنك طبيعة قطاع التكنولوجيا، وما يتطلبه من حلول قادرة على مواكبة احتياجاته المتغيرة ومشروعاته سريعة النمو.

وبهذا التمويل، تمضي «كور 42» من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات نحو تعزيز حضورها في الولايات المتحدة وأوروبا، مرسخةً مكانتها كمشغّل للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدماتها إلى المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية وكبار مزودي الخدمات السحابية.