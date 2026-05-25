دبي تواصل جذب مفاهيم الضيافة العالمية مع نمو قياسي لسوق المطاعم

في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع أسواق الضيافة والمطاعم نمواً عالمياً، مدفوعة بالطفرة السياحية وتنامي الطلب على تجارب الطعام الراقية، تأتي افتتاحات نوعية مثل «هيكاري» الآسيوي الراقي في مركز دبي المالي العالمي لتعكس التحول المتسارع في مشهد الضيافة الفاخرة بالدولة. فالمطعم والصالة البان آسيوية الجديدة لا تمثل مجرد إضافة إلى قطاع المطاعم، بل تجسد التوجه المتنامي نحو المزج بين التجارب الحسية المتكاملة والموسيقى والثقافة وأنماط الحياة العصرية، في مدينة باتت مركزاً عالمياً للمطاعم الفاخرة وسياحة التجارب.

ويأتي افتتاح «هيكاري» بالتزامن مع توقعات بوصول حجم سوق الخدمات الغذائية والمطاعم في الإمارات إلى نحو 250 مليار درهم بحلول 2034، مدعوماً بمعدل نمو سنوي يتجاوز 14%، في ظل الزخم السياحي الكبير الذي تشهده الدولة، والتوسع المستمر في قطاع الفنادق والمطاعم والمفاهيم الترفيهية الحديثة. كما يعكس المشروع جاذبية دبي المتزايدة للمستثمرين والعلامات العالمية الباحثة عن التوسع في سوق يتمتع بقوة إنفاق مرتفعة وقاعدة سكانية متنوعة وطلب متنامٍ على تجارب الضيافة المبتكرة.

ويُعد موقع «هيكاري» أحدث الوجهات الآسيوية الراقية حيث يجمع بين تجربة الطعام الفاخر والأجواء الموسيقية العصرية والإطلالات البانورامية على أفق المدينة من موقعه في الطابق السادس عشر بأبراج الإمارات المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويعزز مكانته ضمن مشهد الضيافة الراقية في الإمارة، خاصة مع تصاعد الإقبال على الوجهات التي تجمع بين المطبخ العالمي والأجواء الاجتماعية والموسيقى الحية، وهو اتجاه بات يشكل أحد أبرز محركات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارات، إلى جانب التطور السريع في حلول الطلب الرقمي والمطابخ السحابية والتجارب التفاعلية الحديثة.

وقال أغاروال، مالك «هيكاري دايف سنتر»، إن اختيار دبي لافتتاح المطعم يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة كواحدة من أبرز وجهات الضيافة والمطاعم الفاخرة في العالم، مؤكداً أن دبي توفر بيئة مثالية لنمو المفاهيم المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات بفضل تنوعها الثقافي وحيويتها الاقتصادية وتدفق السياح من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف: «دبي ليست مجرد مدينة للضيافة، بل منصة عالمية للأفكار والتجارب الجديدة، ولذلك رأينا أن مركز دبي المالي العالمي يمثل الموقع الأمثل لإطلاق مفهوم هيكاري الذي يجمع بين الطعام والموسيقى والثقافة في تجربة متكاملة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الديناميكي الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً لتجارب الحياة العصرية والضيافة الراقية».