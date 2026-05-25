السفير الهندي: "لولو مانجو مانيا" يعكس عمق العلاقات الإماراتية الهندية

أكد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، أن مهرجان "لولو مانجو مانيا" أصبح يعكس قوة العلاقات المتنامية بين الهند والإمارات، إلى جانب دوره في دعم المزارعين والمصدرين والقطاع الزراعي الهندي، مشيراً إلى أن المانجو باتت تمثل رمزاً للتقارب الثقافي والدبلوماسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان "لولو مانجو مانيا" في لولو هايبرماركت – الخالدية مول بأبوظبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، بحضور الدكتور سودهانشو، أمين هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الهندية (APEDA)، ويوسف علي إم.أ، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي قطاعات الزراعة والتجارة.

ويعود المهرجان هذا العام إلى جميع متاجر لولو في دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيلة تضم أكثر من 85 صنفاً فاخرًا من المانجو من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر الفعاليات الموسمية المتخصصة بالفواكه في المنطقة.

وتتصدر مانجو "كيسار" الهندية المشهد خلال نسخة هذا العام، وهي من الأصناف الحاصلة على علامة المؤشر الجغرافي «GI» والمعروفة بلقب "ملكة المانجو"، حيث تُزرع في منطقة جوناغاد بولاية غوجارات الهندية، وتحظى باهتمام متزايد عالمياً.

وقال السفير الهندي خلال حفل الافتتاح: "أصبحت المانجو اليوم رمزًا للتقارب الثقافي والدبلوماسية أيضاً، ويعكس مهرجان لولو مانجو مانيا قوة العلاقات المتنامية بين الهند والإمارات، إلى جانب دوره في دعم المزارعين والمصدرين والقطاع الزراعي الهندي بشكل عام".

من جانبه، أكد الدكتور سودهانشو، أمين هيئة «APEDA»، أن المبادرات التي تقودها مجموعة لولو تسهم في إيصال المانجو الهندية إلى المستهلكين حول العالم وتعزيز الشراكة التجارية الزراعية بين الهند ودول الخليج، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المجموعة للترويج لأصناف المانجو الهندية الفاخرة مثل «ألفونسو» و«كيسار» و«بانغانابالي» و«دشيريه».

بدوره، قال يوسف علي إم.أ إن مجموعة لولو تحتفل هذا العام بالدورة الثالثة والعشرين من "لولو مانجو مانيا"، مشيراً إلى أن المجموعة تستورد نحو 3200 طن من المانجو إلى أسواق الخليج سنوياً.

وأضاف أن المهرجان لا يقتصر على عرض أصناف المانجو فقط، بل يقدم أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات والأطباق المعتمدة على المانجو، بما يمنح المتسوقين تجربة متكاملة تحتفي بالنكهات المتنوعة والأصناف النادرة، إلى جانب العروض الترويجية والتصاميم الخاصة في مختلف متاجر لولو بدول الخليج.