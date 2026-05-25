250 مليار درهم سوق الخدمات الغذائية بالإمارات 2034

دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق

14.2 % نمواً سنوياً يدفع قطاع الأغذية في الدولة إلى مستويات قياسية

توقعت منصة «فوكال ميديا» أن يرتفع حجم سوق الخدمات الغذائية والمطاعم في الإمارات من 20.54 مليار دولار خلال عام 2025 إلى نحو 68.07 مليار دولار (250 مليار درهم) بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 14.24 %، ما يدفع قطاع الأغذية في الدولة إلى مستويات قياسية بفضل المطابخ السحابية والتوصيل الذكي.

يعكس هذا النمو المتسارع تعاظم مساهمة قطاع الأغذية والمشروبات في الاقتصاد الاستهلاكي الإماراتي، مدفوعاً بالتوسع في المطاعم والفنادق، إلى جانب الصعود المتسارع لنموذج المطابخ السحابية الذي بات يشكل أحد أبرز ملامح القطاع الحديث.

وتُعد الطفرة السياحية أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو؛ إذ أسهمت الحركة السياحية المتنامية في دعم قطاع الأغذية والخدمات، مع تسجيل أبوظبي نحو 26.6 مليون زائر خلال 2025، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة، شملت السياحة والفعاليات والأنشطة الثقافية، وفي تعزيز الطلب المستدام على خدمات الضيافة والمطاعم ومنصات التوصيل، بما يدعم نشاط القطاع على مدار العام.

وامتدت هذه الديناميكية إلى قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، التي عززت من تحول الإنفاق الغذائي إلى نمط استهلاكي يومي متواصل، بدلاً من كونه نشاطاً موسمياً أو ترفيهياً محدوداً.

وأدى التنوع السكاني في الإمارات إلى نمو لافت للمطابخ العالمية، بدءاً من المأكولات الآسيوية والإيطالية وصولاً إلى مطاعم الوجبات السريعة التي تتماشى مع وتيرة الحياة السريعة للمقيمين.

وبالتوازي مع ذلك، برزت تطبيقات الطلب الرقمي والمطابخ السحابية كأحد أهم محركات إعادة هيكلة السوق، عبر تمكين المشغلين من خفض التكاليف التشغيلية والتوسع السريع دون الحاجة إلى استثمارات عقارية مرتفعة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في المبادرات الداعمة للقطاع، ومنها مبادرة منصة «طلبات»، التي وفرت 100 مطبخ سحابي معفى من الإيجار حتى سبتمبر 2026 لدعم العلامات المحلية، بالتزامن مع تسارع تبنّي الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي داخل القطاع.

وفي هذا السياق، واصلت شركة «الآمار الغذائية» تعزيز انتشارها التشغيلي عبر تشغيل منصات الخدمة الذاتية وتطوير روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر «واتساب» لإدارة الطلبات، ما أسهم في توسع شبكتها إلى 719 مطعماً بنهاية النصف الأول من عام 2025.

ورغم آفاق النمو القوية، يواجه القطاع تحديات تشغيلية متزايدة، تشمل ارتفاع الإيجارات والأجور وتكاليف المواد الخام، إلى جانب الالتزام بمعايير تنظيمية صارمة مرتبطة بسلامة الأغذية والتراخيص، ما يفرض على الشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وابتكار نماذج أعمال أكثر مرونة.

وتتفاوت فرص النمو بين إمارات الدولة وفق طبيعة كل سوق؛ إذ تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، بينما تركز الشارقة على المطاعم العائلية والاقتصادية، في حين تستفيد أبوظبي من ارتفاع القوة الشرائية والسياحة الثقافية، وتسجل الفجيرة نمواً تدريجياً مدعوماً بقطاع المنتجعات والسياحة الساحلية.

وفي خضم هذا المشهد التنافسي، تواصل المجموعات الكبرى تعزيز حضورها الإقليمي؛ حيث سجلت «أمريكانا للمطاعم» نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات التي بلغت 2.51 مليار دولار، بالتوازي مع توسيع محفظتها عبر الاستحواذ على علامة «ملك الطاووق» بعقد امتياز حصري يمتد لـ75 عاماً، إضافة إلى توسيع حضور «بيتزا هت» في سلطنة عُمان والدخول إلى قطاع التجزئة الفاخرة بالشراكة مع «كاربو وورلد».

وتؤكد هذه التحولات أن مستقبل سوق الأغذية والمطاعم في الإمارات سيكون لصالح الشركات القادرة على الدمج بين كفاءة الحلول الرقمية وتجارب الضيافة المتطورة، بما يلبي تطلعات مجتمع متنوع ومتسارع الإيقاع.