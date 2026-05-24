مدير عام «سوني» الشرق الأوسط: الإمارات نموذج عالمي للتقدم بوتيرة سريعة

أكد جوبين جوجو، المدير العام لشركة «سوني» الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه لطالما كانت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتقدم بوتيرة سريعة، حيث تتبنى التقنيات الحديثة والابتكارات بأسلوب علمي ومدروس، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرات الناجحة لدولة الإمارات.

وأضاف في مقابلة مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تعود قصتنا هنا في منطقة جبل علي إلى نحو 35 عاماً، حيث كنا من أوائل الشركات متعددة الجنسيات التي آمنت برؤية دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للخدمات اللوجستية، وقد أسهمت شراكتنا مع «جافزا» في دعم نمونا وتوسيع حضورنا وانتشارنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، كما أسهمت هذه الشراكة بالوصول إلى العملاء في مختلف أسواق المنطقة.

وتابع: يعد مشروع «سوني» للطاقة الشمسية في «جافزا» مهماً للغاية، إذ يسهم في تلبية نحو 40 % من احتياجاتنا من الطاقة، وينتج المشروع نحو 392 كيلوواطاً من الطاقة، ما يسهم أيضاً في خفض انبعاثات الكربون بنحو 250 طناً سنوياً.

وأضاف: كما يعد مشروع الطاقة الشمسية من المشاريع التي أعتز بها شخصياً، كونه أحد أكبر مشاريع الاستدامة التي أطلقناها منذ توليت منصبي القيادي الحالي، كما أن توقيت إطلاق المشروع يحمل دلالة خاصة، إذ يتزامن مع احتفال «سوني» بالذكرى الثمانين لتأسيسها، الذي يعود إلى 7 مايو عام 1946. ويأتي هذا المشروع منسجماً مع توجهات الاستدامة لدى شركة «سوني»، وكذلك مع مبادرات دولة الإمارات في هذا المجال.