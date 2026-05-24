"إيليت القابضة" تفتتح أول صالة عرض رائدة من نوعها في المنطقة بالقوز – دبي

أُطلق برنامج جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة، التابع لمجموعة إيليت القابضة، رسميًا بتاريخ 15 مايو 2026، بالتزامن مع افتتاح أول صالة عرض رئيسية للعلامة في منطقة القوز بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الافتتاح حفل قص الشريط الرسمي، تلاه حفل مميز استضاف نخبة من الضيوف، بمن فيهم صناع المحتوى، وممثلو وسائل الإعلام، والعملاء المميزون.

وتُعد جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات جيتور المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتزم البرنامج بتقديم أعلى مستويات الشفافية، والموثوقية، وراحة البال لكل عميل يتطلع لامتلاك سيارة جيتور مستعملة في الدولة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة إيليت القابضة، مع استمرارها في توسيع حضورها ليس فقط في قطاع السيارات، بل أيضًا عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.

وأضاف السيد هارون حيات، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة: «يمثل إطلاق جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة محطة محورية لمجموعة إيليت القابضة ولسوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات. نحن ملتزمون بإعادة تعريف تجربة شراء السيارات المستعملة، حيث لا تُعد الثقة، والشفافية، والجودة مجرد وعود، بل معايير أساسية نعتمدها في كل خطوة. وتمثل صالة العرض الرئيسية في القوز البداية فقط لما نخطط له مستقبلًا لهذه العلامة.»

ومن خلال هويتها المميزة تحت شعار «شفافية. معتمدة. موثوقة.»

تضمن جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة خضوع كل سيارة جيتور مستعملة لفحص شامل من 100 نقطة، بما يضمن تقييم كل مركبة واعتمادها وعرضها بأعلى مستويات الشفافية، ليتمكن العملاء من القيادة بثقة وراحة بال كاملة.

تمتد صالة العرض على مساحة تبلغ 1,650 مترًا مربعًا في الطابق الأرضي، وقد صُممت لتقديم تجربة عصرية ومتكاملة للعملاء. وتضم الصالة منطقة استقبال فاخرة للعملاء، إلى جانب مساحات مخصصة للمنتجات والهدايا، لتوفر بيئة راقية تعكس الابتكار والرقي. ومنذ اللحظة الأولى لدخول الصالة، يستقبل العملاء أجواءً مميزة تجسد الفخامة والتصميم العصري المتطور.

وتستعرض صالة جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة المجموعة الكاملة من طرازات جيتور، بدءًا من طرازي T1 وT2 الفاخرين وعاليَي الأداء، وصولًا إلى G700 الجريئة والقوية، بالإضافة إلى طرازات Dashing وX50 و X70، و X90 المصممة لتناسب مختلف أنماط الحياة اليومية.

ويستفيد العملاء من عدة مزايا: أسعار تنافسية، المدة المتبقية من ضمان الوكيل، فحص شامل من 100 نقطة، سجل صيانة كامل لدى الوكيل، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، دعم استبدال المركبات، وعقد صيانة مجاني لمدة سنة، بالإضافة إلى خيارات مرنة للتمويل والتأمين.

وتستقبل صالة العرض زوارها من الإثنين إلى السبت من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً، ومن الساعة 12:00 ظهرًا حتى 9:00 مساءً يوم الأحد.

نبذة عن جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة

تُعد جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات جيتور المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقًا من وعد العلامة التجارية «شفافية. معتمدة. موثوقة.» تخضع كل سيارة لفحص شامل من 100 نقطة، بما يضمن للعملاء تجربة قيادة بثقة وراحة بال كاملة. وتلتزم العلامة بتقديم أعلى مستويات الشفافية، والموثوقية، وراحة البال في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. وتقع صالة العرض الرئيسية لـ جيتور للسيارات المستعملة المعتمدة في منطقة القوز – دبي.

نبذة عن مجموعة إيليت القابضة

تُعد مجموعة إيليت القابضة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، مجموعة رائدة تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع السيارات من خلال نهج يرتكز على العملاء أولًا. وتضم المجموعة محفظة متميزة من الشركات تشمل Jetour وSOUEAST وZenvo، إلى جانب علاماتها الرائدة The Elite Cars وART Elite Car Rental، حيث تجمع بين الابتكار وسهولة الوصول، والفخامة والبساطة العصرية.

وتحرص مجموعة إيليت القابضة على تقديم تجربة متكاملة بعناية واحترافية، بدءًا من أول تواصل مع العميل وحتى تسليم المركبة. وانطلاقًا من جذورها الراسخة في دولة الإمارات، تواصل المجموعة توسيع طموحاتها عالميًا، مدعومة بثقة شركائها والعديد من الجوائز والتكريمات في القطاع.

