«دبي كوميرسيتي» تبني شراكات دولية خلال منتدى «وورلديف دبي»

تحت رعاية وحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، اختتمت بنجاح فعاليات منتدى «وورلديف دبي» 2024، الملتقى المتخصص بقطاع التجارة الرقمية، والذي استضافته دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة بقطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية.

وشهد المنتدى، الذي نظمته «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، مشاركة أكثر من 5 آلاف زائر من 40 دولة، إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية، وعارضين من كبرى الشركات العالمية والمحلية بما في ذلك «إيباي» و«فتيكس» و«أمازون سلِر سوسايتي» و«دي إتش إل» و«أرامكس» و«زاجل» و«ترينديول» و«تريدلنغ» و«تيركيش كارغو» و«بيغ براندز» و«وورلد فيرست» والعديد من الشركات الأخرى.

كما قدّم المنتدى للمشاركين على مدار يومين رؤى معمّقة حول أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية على مستوى القطاع وذلك ضمن مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية ودراسات الحالة والجلسات التدريبية المتخصصة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «جاءت استضافة دبي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة دييز، لمنتدى وورلديف دبي 2024، في إطار التزامها بدعم قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود، حيث جمع على مدار يومين أبرز الشركات العالمية الرائدة من مختلف مراحل سلسلة القيمة، ووفر منصة مميزة لتعزيز التعاون على المستوى الدولي».

وأضاف: «نجحنا من خلال هذه الفعالية في بناء شراكات دولية جديدة تهدف إلى دعم استراتيجيات التوسع المستقبلية ورفد منظومة قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة وإمارة دبي على وجه الخصوص بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، بما ينسجم مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33 لتطوير اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار».

دعم استثنائي

من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف»: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه منتدى وورلديف دبي، والذي لقي إقبالاً منقطع النظير من قبل كامل منظومة قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود على مستوى المنطقة، وهو ما برز بشكلٍ واضح في مستوى جلسات العمل والرؤى القيمة التي قدمتها وفي القائمة البارزة من الجهات العارضة في المعرض المصاحب. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى الدعم الاستثنائي الذي وفرته إمارة دبي عبر دبي كوميرسيتي، ما أسهم في الوصول إلى واحدة من بين أنجح نسخ هذا الحدث منذ انطلاقته».

شراكات ومنصات جديدة

وشهد المنتدى توقيع دبي كوميرسيتي مذكرتي تفاهم، الأولى مع «أرامكس» و«كويكبوت تكنولوجيس» لإطلاق التشغيل التجريبي لمنصة خدمات روبوتات «كويكبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الميل الأخير، والثانية بين دبي كوميرسيتي ومجموعة «فينكولوم» لتطوير حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى دمج أنظمة إدارة الطلبات والمستودعات مع خدمة «لوجي - فلو» التي تعمل على دمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الخدمة ومنصة البلوكشين التابعة لجمارك دبي.

وجرى خلال المنتدى الكشف عن منصة «InsightsIQ» التي طورتها دبي كوميرسيتي باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Veu.ai لتوفير بيانات دقيقة في الوقت الفعلي باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي، بما يختصر على الشركات الوقت اللازم لجمع وتحليل بياناتها الخاصة ويُمكِّنها من التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة للسوق.

وتعتبر المنصة الأداة الأمثل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة من خلال تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. وتقدم المنصة نموذج اشتراك مبتكراً يتيح للشركات الحصول على التحليلات والبيانات كخدمة، ما يسهم في تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم نموها واستدامة أعمالها.

جلسات عمل

وشهد المنتدى مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية التي ركزت على الفرص والتحديات في قطاع التجارة الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها جلسة نقاشية مع ميتش بيترمان، نائب رئيس أول للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي، تحدث فيها عن النهج المبتكر الذي تعتمده المنطقة الحرة في منح التراخيص وتقديم الخدمات المتكاملة، مشيراً إلى أن دبي كوميرسيتي تمثل نموذجاً فريداً بقطاع التجارة الرقمية، حيث توفر مجموعة متكاملة من الحلول التجارية لدعم الشركات العالمية.

وتحدث موسام جاديا، نائب الرئيس الأول للمدفوعات في نون، خلال جلسة ركزت على الدور المحوري للمدفوعات في التجارة الإلكترونية والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية في تشكيل مستقبل التجارة الرقمية، في حين أكد أهمية تبني حلول دفع متقدمة لتعزيز تجربة العملاء، وناقش الاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا المالية التي من المتوقع أن تعيد تعريف هذا القطاع.

وجرى تنظيم جلسة حوارية عن العمليات الجمركية في العصر الرقمي، بمشاركة عبدالرحمن شاهين، نائب رئيس أول - إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد في دبي كوميرسيتي، حيث استعرض دور دبي كوميرسيتي في تبني حلول مبتكرة تدعم سلسلة التوريد وتسهّل التجارة الدولية.

فيما سلطت فريدة فاضل، مدير إدارة التعرفة والمنشأ في جمارك دبي، الضوء على أهمية رقمنة العمليات الجمركية لتعزيز الشفافية والأمان. وانضم إلى النقاش علاء قرة علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مترو برازيل»، ودينيز أوكان سافاش، رئيس قسم الإعفاءات وإجراءات التجارة الإلكترونية في وزارة التجارة بجمهورية تركيا.

وقدم المشاركون للحضور خبراتهم حول أفضل الممارسات العالمية لتحسين العمليات الجمركية. وعقدت أيضاً جلسة حوارية حول جلسة حوارية الذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، شارك فيها علي حيدر، رئيس الشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية في مايكروسوفت، إلى جانب نخبة من الخبراء.

وأُقيمت على هامش فعاليات المنتدى مسابقة للشركات الناشئة منحت رواد الأعمال المشاركين فرصة مميزة لعرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والخبراء. وشهدت المسابقة تنافساً عالياً وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة لدعم التجارة الرقمية.