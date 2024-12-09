«إكسبو الشارقة» يشارك بـ«كوزموبروف الهند»

شارك مركز إكسبو الشارقة في معرض «كوزموبروف الهند 2024» أحد أبرز الأحداث العالمية المتخصصة بقطاع التجميل والذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في مومباي بالهند بمشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية.

وتأتي المشاركة في إطار حرص إكسبو الشارقة على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات المنظمة للمعارض في مختلف دول العالم والترويج لأبرز الفعاليات التي يشهدها، وتسليط الضوء على حزمة الميزات والخدمات التي يقدمها للعارضين والزوار.

وترأس وفد المركز سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الذي عقد اجتماعات ولقاءات عمل موسعة مع عدد من المسؤولين والجهات المشاركة في المعرض.