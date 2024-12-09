دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في التكنولوجيا والابتكار

تواصل دبي والإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والاستثمار ومع استثمارات كبيرة في الألعاب والبلوكشين ورأس المال الاستثماري، تستمر دبي في جذب المستثمرين ورواد الأعمال المستقبليين.

وشهد الأسبوع الماضي ازدهاراً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا والابتكار في دبي، مع العديد من الإعلانات الرئيسية حول التمويل.

ومن تطوير ألعاب الفيديو إلى دمج تقنية البلوكشين وتوسع رأس المال الاستثماري، تجذب الشركات الإماراتية اهتماماً عالمياً ورأس مال كبير لتسريع النمو والابتكار.

«بلاي جاما»

جمعت شركة الألعاب الإماراتية «بلاي جاما» 3 ملايين دولار في جولة تمويل أولية، بقيادة «ذا أوبن بلاتفورم»، و«إس 16 في سي»، بالإضافة إلى «إف جي لابس» و«ذا جيمز فاند» و«تون فينتشرز». «بلاي جاما» تأسست في عام 2023، على يد دميتري كاشمار، وتتخصص في توزيع ألعاب «HTML5»، حيث تتيح الشركة للمطورين تحقيق الدخل والتوسع بكفاءة.

وتقوم الشركة بتسهيل توزيع الألعاب من خلال توفير منصة لتحقيق الدخل والتحليلات باستخدام مجموعة أدوات تطوير البرامج «بلاي جاما بريدج إس دي كيه»، والتي تم اعتمادها من قبل أكثر من 1000 مطور.

وستساعد الاستثمارات الشركة في تسريع تطوير منصتها وحلولها المالية؛ حيث من المتوقع نمو سوق ألعاب الشرق الأوسط ليصل إلى 10.69 مليارات دولار بحلول 2029.

«ذا بيناري هولدينجز»

وحصلت شركة التكنولوجيا القائمة على البلوكشين «ذا بيناري هولدينجز»، التي تقدر قيمتها بـ 16.9 مليار دولار، على استثمار بقيمة 5 ملايين دولار من «إي بي أو ديجيتال» لتطوير منصتها اللا مركزية للمعاملات عبر الحدود.

وتجمع شبكة «بيناري» بين تقنيات الويب 2 والويب 3 من خلال عملتها الرقمية الموحدة «BNRY» لتمكين المدفوعات والخدمات الرقمية السلسة في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة بنكاً رقمياً يسمى «ميلنيا»، والذي سيعمل على تبسيط المعاملات عبر الحدود، بحلول الربع الثاني من 2025. وتجعل شراكات Binary Holdings مع سبعة مقدمي خدمات اتصالات وأعمال مختلفة منها ممكن رئيسي للتشغيل البيني العالمي في التجارة الرقمية؛ إذ إن هدفها الوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2025 يؤكد نهجها المبتكر في تطبيقات البلوكشين.

«رايفين كابيتال»

وتعزز شركة رأس المال الاستثماري العالمية «رايفين كابيتال» حضورها في الإمارات بإطلاق صندوق ابتكار مقره في مركز دبي المالي العالمي. ويركز الصندوق على قطاعات مثل التمويل والتصنيع الذكي والأمن السيبراني والاستدامة.

وبصفتها كياناً مرخصاً من قبل هيئة دبي للخدمات المالية، يمكن لـ «رايفين»، الاستفادة من موقعها الاستراتيجي داخل مركز دبي المالي العالمي للابتكار لتحقيق نمو أسرع للشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.