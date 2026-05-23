آمنة الضحاك تبحث في بلغراد التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، في "قصر صربيا" بالعاصمة بلغراد، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، لبحث سبل التعاون الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قامت بها معاليها إلى جمهورية صربيا على رأس وفد إماراتي ضم مجموعة من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المشتركة.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والتنمية المستدامة، وبناء نظم غذائية مرنة تدعم مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى جانب الإشادة بمنجزات الشركات الإماراتية المستثمرة في صربيا والتطلع إلى توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الثروة الحيوانية.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن ترسيخ استدامة منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مرونتها يمثل اليوم أحد الركائز الإستراتيجية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، مبدية تطلعها من خلال هذه الخطوة الطموحة إلى صياغة نموذج رائد للتعاون الدولي يدمج بين الرؤى السياسية والقدرات الاستثمارية والتجارية، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على الأرض تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن بناء سلاسل توريد قوية تخدم المصالح الحيوية المشتركة للبلدين.”

وأضافت معاليها: تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً يضع الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة في صدارة الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الغذاء في المستقبل؛ ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى دفع آفاق التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الجانب الصربي، لا سيما في الأبحاث التطويرية، وتكنولوجيا تطوير البذور، وإدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، بما يسهم في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأمن الغذائي وتحقيق الازدهار المستمر لشعبينا.

ضم وفد الدولة مسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة ومدراء كبار الجهات والشركات الغذائية والزراعية، من بينهم سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، وحسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إليت أجرو القابضة"، وممثلون عن "مجموعة أغذية"، فيما رافق الوفد سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا.

وتناولت الزيارة استعراض مسيرة التعاون الاستثماري الإماراتي - الصربي في القطاع الزراعي، حيث تمثل استثمارات شركتي "الظاهرة" و"الروافد" التابعة لمجموعة "إليت أجرو" نموذجاً للشراكة المستدامة على مساحات زراعية تتجاوز 600 ألف هكتار، فيما أكدت مجموعة "سلال" أهمية الشراكة مع المنتجين الصربيين ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة.

وعقدت معالي الوزيرة اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور دراغان غيلاموتشيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا، بحثا خلاله التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة والثروة الحيوانية وإدارة الموارد المائية وتنمية التجارة الزراعية بين البلدين، إلى جانب مناقشة أهمية "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه الإمارات.

كما التقت معاليها سعادة ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، حيث ناقش الجانبان تطوير الشراكات التجارية المباشرة وتعزيز التكامل اللوجستي الرقمي في سلاسل القيمة الزراعية.

وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك "قمة صربيا للأعمال 2026" التي ناقشت مستقبل التعاون الاقتصادي والسياسة المناخية، وشهدت مشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس مجموعة إعمار، الذي أكد أن بلغراد أثبتت مكانتها مركزاً للأعمال والابتكار، مشيراً إلى التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والتوظيف.

وشهدت معاليها افتتاح المعرض الزراعي الدولي الـ93 في مدينة "نوفي ساد" الصربية، الذي يعد من أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في منطقة جنوب شرق أوروبا، بمشاركة أكثر من 1200 عارض من نحو 40 دولة لاستعراض أحدث الابتكارات في التقنيات الزراعية والإنتاج الغذائي والزراعة المستدامة.

وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية في عدد من المراكز الزراعية والبحثية في صربيا، من بينها مركز "زوبناتيكا الزراعي" وشركة "أغروسافا"، حيث اطلعت معاليها على التجارب المتقدمة في تطوير البذور والأبحاث الزراعية وتقنيات إنتاج المحاصيل، وبحثت فرص تعزيز التعاون في مجالات الابتكار الزراعي وتبادل الخبرات وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة.