إطلاق منصة «ضمان كريبتو» للتداول في الأصول الرقمية

أعلنت شركة «ضمان» للأصول الافتراضية، ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة، لشركة ضمان للأوراق المالية والمملوكة بالكامل لشركة ضمان للاستثمار، عن الإطلاق الرسمي الكامل لمنصتها الرائدة لتداول الأصول الرقمية «ضمان كريبتو».

ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه سوق الأصول الرقمية في الإمارات نمواً متسارعاً، إذ استقبلت الدولة تدفقات، تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار من الأصول المشفرة ما بين العامين 2024 و2025 وفقاً لبيانات «تشيناليسيس»، ومن هذا المنطلق أنشئت ضمان كريبتو منصة مؤسسية متكاملة ومرخصة، تجمع بين التنفيذ والتسوية والامتثال ضمن إطار تنظيمي موحد ومعتمد من «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية» في دولة الإمارات.

وتوفر المنصة المخصصة لتلبية متطلبات المؤسسات والمستثمرين المحترفين خدمات التداول الفوري للأصول المشفرة، عبر أبرز الأزواج والعملات المستقرة، إلى جانب عمليات الإيداع والسحب السلسة للعملات النقدية، وربط مباشر مع القنوات المصرفية في دولة الإمارات، ما يتيح تسويات سريعة بالدرهم الإماراتي، وعملات أخرى عدة.

وأصبحت «ضمان كريبتو» متاحة الآن للعملاء المؤهلين على المستويين المحلي والدولي، في خطوة تعد محطة جديدة ضمن رؤية ضمان للأصول الافتراضية لترسيخ مكانتها بوابة مؤسسية موثوقة للأصول الافتراضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ بيئة متكاملة، تتناسب مع متطلبات المشاركة المؤسّسية في قطاع الأصول الرقمية، وتعتبر منصة «ضمان كريبتو» استجابة منا لهذه الفرصة، فمن خلال الجمع بين الإرث والخبرة والحوكمة، التي تتمتع بها مجموعتنا المالية، والبنية التحتية التي يتطلبها الجيل الجديد من الخدمات المالية المؤسسية، فإننا نتطلع إلى استقبال السوق والانطلاق بهذه المرحلة الجديدة».

وتأتي «ضمان كريبتو» ضمن منظومة مالية متكاملة، تضم ضمان للأوراق المالية وضمان ماركتس، لتقدم للعملاء إطاراً موثوقاً ومعتمداً بالكامل للتعامل في الأصول الرقمية، ما يعزز التداول المرخّص في هذا القطاع ضمن كل دول الخليج والأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية: «يعد إطلاق «ضمان كريبتو» امتداداً طبيعياً واستراتيجياً لمسيرة ضمان للأوراق المالية، فقد لمسنا اهتماماً متزايداً من عملائنا للحصول على مسار منظم وموثوق للدخول إلى قطاع الأصول الرقمية، وجاءت «ضمان كريبتو» لتلبية هذه الحاجة، مستندة إلى النهج التشغيلي المنضبط والتركيز على خدمة العملاء الذي تميزت به ضمان للأوراق المالية على مدار أكثر من 27 عاماً».

وتعتبر المنصة نموذجاً يحتذى به من حيث تقديمها لخدمة متكاملة، تتوفر فيها كل الشروط الممكنة المطلوبة لكل معاملة، وحيازتها سيولة عميقة، تدعم تنفيذ الصفقات ذات الأحجام الكبيرة بكفاءة عالية، وكل هذا مقابل رسوم تنافسية،

كما ترتكز «ضمان كريبتو» على منظومة متقدمة من الحوكمة والأمان، حيث تحفظ أصول العملاء في حسابات منفصلة ومدعومة بالكامل بنسبة 1:1، مع تقارير تدقيق دورية للاحتياطات، كما تخضع جميع العمليات لمراقبة دقيقة للمعاملات وضوابط صارمة لإدارة المخاطر وتنفيذ التداولات، بما يتماشى مع متطلبات «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية».