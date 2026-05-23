إطلاق المشروع الترفيهي «ذا سفير» في أبوظبي بـ1.7 مليار دولار

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمشاريع الكبرى والوجهات المستقبلية، أرست دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عقداً بقيمة 1.7 مليار دولار على «أليك» للهندسة والمقاولات، لتنفيذ مشروع «ذا سفير أبوظبي»، أحد أضخم المشاريع الترفيهية الغامرة على مستوى العالم.

ومن المقرر إنجاز المشروع بحلول عام 2029، ليشكل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والترفيهي في الإمارة، ويعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للتجارب الترفيهية المستقبلية، في ظل المنافسة الدولية المتنامية على استقطاب السياحة النوعية.

ويعد «ذا سفير أبوظبي» النسخة الإماراتية من المشروع الشهير في لاس فيغاس، الذي حقق نجاحاً لافتاً على مستوى الإيرادات والإقبال، ما يعكس الطموح الكبير لتحويل المشروع الجديد إلى أيقونة عالمية تستقطب ملايين الزوار، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العوائد السياحية.

ويجسد ترسية المشروع على «أليك» الثقة المتزايدة بالشركات الوطنية الإماراتية وقدرتها على تنفيذ مشاريع عملاقة، وفق أعلى المعايير العالمية، ما يدعم توجهات الدولة في تمكين الكفاءات المحلية، وتعزيز دورها في قيادة مشاريع التحول العمراني والبنية التحتية.

ويشمل المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من أعمال التصميم والتوريد والإنشاء لمنشأة ذات طابع معماري مبتكر، تعتمد أحدث التقنيات التفاعلية، إلى جانب أنظمة هندسية متقدمة وحلول بناء مستدامة، ما يجعله نموذجاً للجيل الجديد من المشاريع الترفيهية القائمة على الابتكار والتقنيات الرقمية.

وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة»، إن المشروع يمثل محطة استراتيجية تعكس حجم الثقة بقدرات الشركات الإماراتية، مؤكداً أنه سيسهم في تطوير وجهة عالمية قادرة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للتجارب الثقافية والترفيهية.

وأضاف أن المشروع لا يمثل مجرد تطوير ترفيهي، بل خطوة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد الإبداعي العالمي، عبر مشاريع نوعية ذات أثر طويل المدى.

من جانبه أوضح شون ماكيو، العضو المنتدب في «أليك للإنشاءات»، أن المشروع يجمع بين التعقيد الهندسي والطموح المعماري، ما يتطلب مستويات عالية من التكامل في التصميم والتنفيذ وإدارة سلاسل التوريد، مؤكداً قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويؤكد هذا المشروع الضخم استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للاستثمار والسياحة، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة ورؤية استراتيجية تدعم الابتكار وتطوير مشاريع نوعية، بما يعزز موقع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي للوجهات الترفيهية والثقافية المستقبلية.