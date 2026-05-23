دبي تعزز ريادتها العالمية للشركات الناشئة بإطلاق «ريتشيتا»

تواصل دبي ترسيخ مكانتها حاضنة عالمية للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة، مع إطلاق منصة «ريتشيتا» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمخصصة لتطوير منظومة التواصل في سوق العقارات، أحد أبرز القطاعات الحيوية في الإمارة.

تستهدف المنصة المطورين والوسطاء العقاريين والمشترين، عبر توفير حلول ذكية، تسهم في تسريع العمليات وتعزيز الشفافية ودقة المعلومات، بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على سوق العقارات في الإمارة.

وتعكس هذه الخطوة قدرة دبي على استقطاب وتطوير مشاريع ناشئة مبتكرة، تقدم حلولاً عملية لتحديات الأسواق العالمية، حيث توفر «ريتشيتا» بيانات فورية حول الأسعار، والوحدات المتاحة، وخطط السداد، إلى جانب مؤشرات تحليلية دقيقة حول سلوك المستثمرين واتجاهات الطلب.

وأكد أشيرواد سُماني، الشريك المؤسس للمنصة، أن النمو المتسارع لسوق العقارات في دبي يتطلب بنية تحتية ذكية قادرة على مواكبة هذا الزخم، مشيراً إلى أن «ريتشيتا» تمثل استجابة مباشرة لهذا التحدي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتوحيد معايير التواصل على مستوى عالمي. وأضاف أن المنصة تتيح للمطورين توسيع نطاق وصولهم إلى الوسطاء العقاريين بما يصل إلى 20 ضعفاً، مع الحفاظ على دقة وموثوقية البيانات.

من جانبه أوضح أريامان ماهيشواري أن القيمة الأساسية للمنصة تكمن في قدرتها على تحويل التفاعلات اليومية إلى رؤى تحليلية قابلة للتنفيذ، ما يمنح مختلف الأطراف فهماً لحظياً ودقيقاً لتحركات السوق، بدءاً من توقعات الأسعار، وصولاً إلى تفضيلات المستثمرين.

وتبرز «ريتشيتا» أداة متقدمة لدعم الوسطاء العقاريين أيضاً، إذ تتيح لهم الوصول المباشر إلى معلومات موثوقة، وإدارة استفسارات العملاء بكفاءة عبر الأسواق العالمية، دون أن تلغي دور العلاقات التقليدية، بل تعززها من خلال تسريع وتيرة التواصل، وتحسين فرص إتمام الصفقات.