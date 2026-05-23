«الخليج العربي للاستثمار» و«جرين هاربور» تطلقان صندوقاً استثمارياً بـ 3 مليارات دولار

بحضور الشيخ سعود بن علي المعلا القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ، قام الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس ادارة مجموعة «الخليج العربي للاستثمار»، وزيدي لو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جرين هاربور للاستثمار» بالإعلان عن إطلاق أعمال الصندوق الاستثماري العالمي باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

جرى الاعلان عن اطلاق أعمال الصندوق خلال لقاء بين ممثلي كلا الشركتين في فندق فورسيزون هونغ كونغ، وستقع مقرات الصندوق في أبوظبي وهونغ كونغ ولندن ونيويورك. ويهتم الصندوق بالاستثمار في الشركات الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي و الطاقة البديلة و الروبوتات .

وقبيل التوقيع، قام وفد مجموعة «الخليج العربي للاستثمار» بزيارة جامعة المدينة في هونغ كونغ، واطلعوا من رئيس الجامعة ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات على آخر ما توصلت له مختبرات الأبحاث و مراكز الدراسات في الجامعة في ما يخص الذكاء الاصطناعي و الطاقة البديلة.