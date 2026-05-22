سنوفليك: التحول الرقمي يقود استثمارات البيانات والذكاء الاصطناعي في الإمارات

تشهد منطقة الخليج تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في تحويل هذا التبنّي إلى عوائد اقتصادية مباشرة ومستدامة. وفي هذا السياق، أكدت شركة سنوفليك خلال فعالية «Data for Breakfast» التي جمعت قادة البيانات والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، أن بناء بنية بيانات موثوقة وقابلة للحوكمة أصبح شرطاً أساسياً لتعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وركّزت الفعالية على أهمية الانتقال من التجارب المحدودة إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع تدعم اتخاذ القرار والإيرادات والإنتاجية التشغيلية، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقود استثمارات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات طُرحت خلال الفعالية أن 84% من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة عمل واحدة على الأقل، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تحقق أثراً ملموساً على الأرباح 11%، ما يعكس فجوة واضحة بين تبنّي التكنولوجيا وتحقيق العائد الاقتصادي منها.

قيمة ملموسة

وقال ميشيل نادر، المدير العام لشركة سنوفليك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «لقد أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً للتنافسية الوطنية والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي المستقبلي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث تركّز المؤسسات في دولة الإمارات حالياً على بناء أسس بيانات تمكّن من تطوير ذكاء اصطناعي قابل للتوسع والحوكمة والقياس. تُظهر فعالية «Data for Breakfast» كيف تتيح سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من سنوفليك للمؤسسات مساراً عملياً لتحقيق قيمة أعمال ملموسة، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن على مستوى المؤسسة».

وشاركت شركة الإمارات للتأمين، في فعالية «Data for Breakfast» لاستعراض كيفية تعزيز عملياتها التأمينية من خلال رحلة تحول رقمي طموحة قائمة على أسس بيانات قوية. وأوضحت الشركة أنها انتقلت إلى منصة سنوفليك وبدأت التشغيل الفعلي خلال ثلاثة أشهر فقط، ما أسهم في تعزيز عمليات إصدار عروض التأمين حتى إبرام الوثائق (Quote-to-Bind)، وبناء بيئة عمل تشغيلية موحدة مع اتفاقيات مستوى خدمة أكثر قوة، وتحسين شفافية معالجة المطالبات لكل من الوسطاء والعملاء، ودعم اتخاذ قرارات أسرع، ورفع مستوى الرؤية التشغيلية، وتعزيز الأتمتة عبر مختلف الأعمال.

أسس قوية

وقال كارلوس بيدادي، رئيس استراتيجية التحول الرقمي في شركة الإمارات للتأمين: «كان هدفنا مع سنوفليك بناء أسس بيانات قوية تحقق قيمة مباشرة للأعمال. تتحول منصة البيانات لدينا اليوم لتصبح بمثابة العقل المركزي لشركة الإمارات للتأمين، حيث تمكّننا من فهم العملاء والوسطاء والأداء والمخاطر بشكل أعمق، كما تدعم قدرات سنوفليك وخارطة طريقها طموحنا في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي، وتطوير عمليات الاكتتاب، وإحداث تحول في قطاع التأمين في الإمارات».