دبي تحول التحديات إلى فرص استثمارية واعدة في قطاع الفخامة

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، اليوم، تبرز دبي نموذجاً استثنائياً للمرونة والنمو الاقتصادي الصاعد، بحسب تقرير لموقع «بيزنس ستاندرد»، وبدلاً من التأثر بالاضطرابات العالمية أثبت قطاع الفخامة والرفاهية في الإمارة امتلاكه مقومات هيكلية فريدة تجعله قادراً على تحويل التحديات الدولية إلى فرص استثمارية واعدة.

ومن هذا المنطلق لم يعد السؤال يدور حول مدى تأثر دبي بالأزمات، بل حول كيفية تعزيز مكانتها ملاذاً آمناً ومستداماً للمستثمرين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من مختلف أنحاء العالم، وبخاصة من شبه القارة الهندية.

وتعتبر السلامة والأمن، إلى جانب الاستقرار السياسي، حجر الزاوية في جاذبية دبي العالمية، وفي وقت يبحث فيه أصحاب الثروات عن بيئة مستقرة لحماية أصولهم وتأمين مستقبل عائلاتهم تقدم دبي منظومة قانونية متطورة ومرنة للغاية.

وشكلت المبادرات الاستراتيجية مثل «الإقامة الذهبية» طويلة الأجل، وتسهيلات الملكية الكاملة للشركات والعقارات بنسبة 100 % للأجانب، درعاً اقتصادية واقية تضمن تدفق الرساميل واستمراريتها، ومنحت هذه السياسات الاستباقية المستثمرين ثقة مطلقة بأن استثماراتهم في دبي تنمو في بيئة محصنة بعيداً عن تقلبات الأسواق التقليدية.

ولطالما كانت الهند شريكاً تجارياً وثقافياً وثيقاً لدبي، وفي الأوقات التي تتطلب الحذر عالمياً، تضاعفت هذه الجاذبية بشكل ملحوظ، وبفضل القرب الجغرافي والروابط التاريخية المتينة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يرى أثرياء الهند في دبي امتداداً طبيعياً لبيئة أعمالهم ونمط حياتهم الفاخر.

وتوفر المدينة لرجال الأعمال والمستثمرين الهنود عوائد استثمارية مجزية معفاة من الضرائب على الدخل العقاري، ونظاماً تعليمياً وصحياً بمستويات عالمية، ما يجعلها الخيار الأول والأكثر أماناً لإعادة توطين الثروات، وتوسيع نطاق الأعمال.

ولا يرتكز ازدهار قطاع الفخامة في دبي على جانب واحد، بل يتسم بتنوع ديناميكي يشمل العقارات الفاخرة، والضيافة الراقية، والسياحة العلاجية، وتجارة التجزئة الفاخرة، فالمطورون العقاريون في دبي لا يكتفون ببناء وحدات سكنية، بل يبتكرون مجتمعات عمرانية متكاملة توفر تجارب حياتية غير مسبوقة، بالتعاون مع أشهر العلامات التجارية العالمية.

ويضمن هذا الابتكار المستمر تجدد الطلب وبقاء الأسعار مدعومة بنمو حقيقي ومستدام، ما يحمي السوق من الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة، ويمنحه مرونة فائقة ضد الصدمات الخارجية.

وأظهر التقرير أن طفرة الفخامة في دبي ليست ظاهرة مؤقتة، بل هي نتاج تخطيط استراتيجي بعيد المدى وبنية تحتية مرنة تجعلها قادرة على التكيف مع مختلف الظروف.

وأكد التقرير أن دبي لا تعيش بمعزل عن التحولات العالمية، لكنها نجحت في بناء «حصانة اقتصادية» جعلت منها الوجهة الأكثر طلباً وأماناً في العالم، ما يبشر بمستقبل مستدام ومزدهر يتجاوز التحديات الراهنة بثقة واقتدار، بحسب التقرير.