تخريج 19 شركة ناشئة من بين 2300 مترشح في «استوديو الشارقة»

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» عن تخريج دفعة عام 2024 من استوديو الشارقة للشركات الناشئة، خلال «يوم العروض النهائية»، الذي أقيم في «يور سبيس» بمنطقة الجادة في الشارقة، بحضور نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وضمت الدفعة 19 شركة ناشئة أكملت برنامجاً مكثفاً، لدعم نموها وتمكينها من التوسع إقليمياً ودولياً.

وتم اختيار الشركات من بين أكثر من 2300 طلب مشاركة من نحو 75 دولة. وبلغ إجمالي التمويل، الذي جمعته هذه الشركات نحو 19.3 مليون دولار، وحققت مجتمعة إيرادات تفوق 21.9 مليون دولار، كما استفادت من دعم أكثر من 30 خبيراً.

وضمت القائمة منصة «سكويرل إديوكيشن»، وهي منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمفاهيم الثقافة المالية؛ وتطبيق «دمدوم» الذي يدعم المعرفة الثقافية عبر تقديم محتوى محلي باللهجات العربية في المنطقة، إضافة إلى شركة «سيتي غرينز إنوفيشن»، للزراعة العمودية باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ و«ليتل سبروتيز»، والتي تقدم أغذية صحية ومستدامة للأطفال بعمليات مبتكرة ومكونات محلية، إلى جانب منصة «سكول فويس» لتواصل فعّال بين المدارس وأولياء الأمور.