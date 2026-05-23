«إمستيل» تطلق حديد تسليح عالي الأداء

أعلنت مجموعة «إمستيل» عن إطلاق حديد التسليح عالي القوة «ES600»، الذي يُعد أعلى درجات حديد التسليح قوة التي يتم إنتاجها حالياً في دولة الإمارات. وقد تم تطوير «ES600» لدعم مشاريع البنية التحتية الحديثة والأبراج والمشاريع الإنشائية عالية الارتفاع.

حيث يجمع بين الأداء المتقدم وكفاءة استخدام المواد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة. ويعكس المنتج توجه مجموعة «إمستيل» نحو تطوير منتجات صناعية وطنية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، وتعزز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وجرى الإطلاق الرسمي لمنتج «ES600» خلال أمسية نظمتها مجموعة «إمستيل» في دبي، أمس، بعنوان «نبني مستقبل الإمارات معاً»، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من القيادات والخبراء وممثلي قطاعات الإنشاءات والهندسة والصناعة في الدولة، وسلطت الضوء على الدور الحيوي للتصنيع المتقدم والحلول الهندسية الحديثة في دعم التنمية العمرانية وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمتطلبات المستقبل.