فلاي دبي تطلق شراكة في الرحلات مع الخطوط القبرصية

أعلنت كل من فلاي دبي والخطوط الجوية القبرصية عن اتفاقية شراكة جديدة في الرحلات بهدف تعزيز رحلات الربط الدولية وتوفير خيارات سفر إلى شبكة واسعة من الوجهات عبر إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الشراكة للعملاء السفر بمسار وحجز رحلة واحدة مع ضمان التنسيق في مناولة الأمتعة وتبسيط إجراءات السفر عبر مطار دبي الدولي كمحور عالمي للسفر.

وبموجب هذه الاتفاقية سيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القبرصية القادمين من لارنكا فرصة السفر عبر محطة توقف واحدة في دبي، تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من وجهات فلاي دبي مثل ألماتي وأستانا وكولومبو ودكا وجدة وكاتماندو وكرابي والكويت ولنكاوي وبينانغ وماليه والمدينة المنورة ومسقط والرياض.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز خيارات الربط الجوي بشكل كبير للمسافرين المغادرين من قبرص، حيث توفر لهم رحلات ربط سلسة عبر دبي للوصول إلى وجهات رئيسة للأعمال والترفيه ضمن شبكة فلاي دبي المتنامية.

وفي الوقت ذاته، تتيح الاتفاقية لمسافري فلاي دبي إمكانية السفر إلى قبرص من خلال رحلات الخطوط القبرصية المتجهة إلى لارنكا، مما يعزز من قطاعات السياحة والتجارة وسفر الأعمال بين قبرص والعديد من الأسواق الدولية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تُمثل الإتفاقية الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي وتوفير مزيد من الراحة لعملائنا. ومن خلال شراكتنا مع الخطوط القبرصية فإننا توفر تجربة سفر أكثر سلاسة، وإمكانية الوصول إلى وجهات جديدة، فضلاً عن منح المسافرين حرية السفر الى شبكة واسعة من الوجهات بكل يسر وسهولة. إن شراكات من هذا النوع تُعد ضرورية لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات عملائنا، وتسهيل حركة وحرية التجارة والسياحة عبر الأسواق التي نخدمها».

ومن جانبه، قال ثانوس باسكاليس، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية: «تُمثل هذه الشراكة مع فلاي دبي خطوة مهمة ضمن مسار التطور الاستراتيجي للخطوط الجوية القبرصية كما تؤكد مجدداً التزامنا بتوسيع خيارات الربط الجوي لخدمة مسافرينا. ومن خلال دبي، سيستفيد المسافرون القادمون من قبرص من إمكانية السفر براحة الى شبكة متنوعة من الوجهات عبر منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا.»

ومنذ عام 2009، أطلقت فلاي دبي أكثر من 100 وجهة جديدة لم تكن في السابق مخدومة برحلات طيران مباشر مع دبي.

ويمكن للمسافرين على متن أسطول فلاي دبي الحديث وعالي الكفاءة، الذي يضم 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، الاستمتاع بتجربة سفر مريحة سواء في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. فمع قوائم طعام مستوحاة من مطابخ عالمية وساعات من المحتوى الترفيهي. يمكن للمسافرين في درجة الأعمال الاستمتاع بمقاعد فلاي دبي القابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة و بخصوصية مميزة، بينما يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية الاستمتاع بمساحة رحبة ومستويات عالية من الراحة.