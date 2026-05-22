عبدالله بن دميثان والقنصل الكويتي يبحثان تعزيز التعاون التجاري والبحري

استقبل معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، وذلك في مقر المؤسسة بدبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات ذات الصلة بالنقل البحري، والتبادل التجاري، والجمارك، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وسلط بن دميثان الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بهدف تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، وتسهيل انسيابية حركة التجارة، مؤكداً دور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

من جانبه، أشاد الزعابي بمبادرات المؤسسة وجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما أثنى على سرعة وكفاءة استجابة المؤسسة في التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية «السالمي» أثناء وجودها في مياه دبي، نظراً للدور المحوري الذي قامت به سلطة دبي البحرية في إدارة الحادث والاستجابة له.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين في القنصلية الكويتية بدبي.