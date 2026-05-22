الإمارات ترسخ بيئة أعمال متقدمة لتمكين ريادة الأعمال

شاركت بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، في جلسة حوارية بعنوان «المرأة وريادة الأعمال»، التي أقيمت ضمن مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية، الذي عُقد اليوم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام.

وفي هذا السياق، أكدت بدرية الميدور أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم يقوم على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وجعل الدولة وجهة عالمية جاذبة لرواد ورائدات الأعمال من مختلف دول العالم، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات المرنة والمبادرات النوعية والبنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة.

سياسات الانفتاح

وأوضحت أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل في هذا الإطار على مواصلة تبنّي سياسات الانفتاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، لا سيما في القطاعات المستقبلية، بما أسهم في تعزيز ارتباط الاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتوسيع فرص النمو أمام المشاريع الريادية والشركات الناشئة.

وأضافت أن الإمارات توفر بيئة أعمال متكاملة تشمل إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات بنسبة 100 % في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إلى جانب أكثر من 10 برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال، ونظام ضريبي تنافسي، وبنية تحتية عالمية تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، إضافة إلى الإقامة الذهبية لرواد الأعمال لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تمكين المرأة

وفيما يتعلق بريادة الأعمال النسائية، أكدت الميدور أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً مهمة في تمكين المرأة اقتصادياً، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير مبادرات وبرامج استراتيجية تعزز مشاركة رائدات الأعمال في مختلف القطاعات، وتدعم وصولهن إلى التمويل والأسواق والخبرات.

وأكدت أن الدولة تواصل تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد من خلال مبادرات وطنية نوعية، من أبرزها «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، مشيرة إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بدولة الإمارات تعتبر مساهمة حيوية ومؤثرة، حيث تمتلك سيدات الأعمال ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية تمثل أكثر من 21 % من الرخص القائمة، وأن رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات يمتلكن أو يشاركن في ملكية ما نسبته 44 % من هذه الرخص والشركات والأعمال التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية.

كما أضافت بدرية الميدور أن حضور المرأة في مواقع قيادية في الشركات شهد زيادة ملموسة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد سيدات الأعمال في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة في أبوظبي ودبي بنسبة تزيد على 92.3 % ليصل إلى 148 سيدة أعمال.