صندوق حي دبي للمستقبل يستثمر في "كامبر كريك" العقارية

أعلن صندوق حي دبي للمستقبل، عن التزامه بالاستثمار في صندوق "كامبر كريك" المتخصص في التكنولوجيا العقارية والذي يدير أصولاً تقارب قيمتها مليار دولار.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود واستثمارات صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، لدعم الصناديق المتخصصة التي تحقق عوائد متميزة وتقدم قيمة مضافة لمحافظها من الشركات.

وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إن كامبر كريك يعتبر من صناديق إدارة الاستثمارات التي يحرص صندوق حي دبي للمستقبل على دعمها، لافتا إلى أن مقاربتهم المنضبطة والقائمة على الثقة العالية وإدارة محافظ مُركّزة ومواصلة الاستثمار في أفضل شركاتها تشكل نموذجاً يولّد القيمة بثبات ويقدم توزيعات حقيقية للمستثمرين، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مهمة الصندوق لدعم الصناديق المتخصصة في القطاعات المختلفة التي تتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية "D33"، إلى جانب ضمان بناء محفظة متينة وعوائد للشركاء في منظومة دبي الاستثمارية المتميزة.

كما توفر الشراكة لمحفظة الشركات فرصة الوصول إلى شبكة صندوق حي دبي للمستقبل من الأطراف المعنية والمشغلين الإقليميين، ما يبني مسارات نوعية لمبتكري التكنولوجيا العقارية في الولايات المتحدة لدخول منطقة الشرق الأوسط والتوسع فيها.

وقال جيك فينغرت، الشريك الإداري لدى كامبر كريك، إن صندوق حي دبي للمستقبل سيسهم بتعزيز قدرة كامبر كريك على مواصلة دعم أبرز الشركات الواعدة، بالتوازي مع تعميق حضورها وعلاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يركز صندوق حي دبي للمستقبل على تعزيز مستقبل اقتصاد دبي عبر الاستثمار المدروس في الابتكار، ما يتماشى تماماً مع عمل كامبر كريك على دعم شركات التكنولوجيا التي تحدث تحولات نوعية في مجالات حيوية مثل العقارات والإنشاءات، والتزامهم بتوسيع نطاق الفرص ورعاية النمو الإقليمي بعيد المدى يجعل منهم شريكاً موثوقاً في وقت نعمّق فيه تفاعلنا مع منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات.

وخلال العقد الماضي، استثمرت كامبر كريك في مراحل مبكرة في أكثر من 47 شركة متخصصة بالتكنولوجيا العقارية ودعمت نموها، مع معدل عالٍ من الشركات التي حققت تخارجاً استثمارياً ناجحاً.

وأنجزت الشركة عدة عمليات تخارج استثمارية ناجحة لشركائها المحدودين، بما يشمل بيع "إيزي تاسك" TaskEasy إلى "ورك ويف" WorkWave وبيع "بلدنج إنجنز" Building Engines إلى شركة جونز لانغ لاسال. وتشمل محفظتها النشطة شركات رائدة في فئاتها تضم Bilt Rewards وVTS وFlex وMeasurabl وNotarize.

وتأسست كامبر كريك عام 2011 كشركة رأس مال جريء تستثمر في الشركات التي تحدث تحولات نوعية في قطاع العقارات وتوسع نطاقات الفرص فيها.

وتركز كامبر كريك على الشركات التي تطور حلولاً ترتقي بالكفاءة وتبسّط العمليات وتمنح قدرات جديدة لدورة حياة العقارات، بدءاً من إدارة العقارات والاستثمارات ووصولاً إلى خدمات المستأجرين ومنصات المعاملات الرقمية.

وتدير الشركة محفظة مُركّزة تقوم على الثقة العالية وتضم ما بين 15 و20 شركة لكل صندوق، وتولي الشركة الأولوية لعمق التفاعل المبدئي قبل توسع نطاق الاستثمارات، مستهدفةً في الغالب فرص الجولة الاستثمارية الأولى وما بعدها، حينما تكون محفظة الشركات جاهزة للنمو.

كما يمتلك فريق شركاء كامبر كريك ما يفوق 60 عاماً من الخبرة ضمن قطاع العقارات وما يزيد عن 30 عاماً من الخبرة في الاستثمار الجريء.

وتوفر عمليات الشركة المنضبطة لتحليل أداء الشركات المتفوقة واختبارها تجريبياً وتوسيع نطاقها بالشراكة مع شبكتها ميزة نوعية في السوق.

وتتمثل إحدى السمات المميزة لنموذج كامبر كريك في برنامج مختبرات "بيتا" لديها، والذي يمثل آلية تحقق خاصة يتم عبرها تقديم محفظة الشركات المحتملة إلى الشركاء المحدودين الإستراتيجيين قبل الاستثمار لتقديم ملاحظات تجارية مباشرة. وتتيح تلك العملية لكامبر كريك تقييم إمكانات المنتج والشركة بدقة قبل تخصيص رأس المال، ما يضمن بناء قرارات استثمار سليمة على رؤى واقعية للسوق بدل الافتراضات.