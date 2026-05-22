"دبي الملاحية تُدشّن "مركز الأعمال 2" بـ 160 مليون درهم

أعلنت "مدينة دبي الملاحية"، إحدى أبرز مشاريع البنية التحتية الرائدة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن افتتاح "مركز الأعمال الملاحية 2" الجديد، وهو برج تجاري فاخر بقيمة 160 مليون درهم إماراتي، يضيف مساحات مكتبية من الفئة الممتازة إلى منظومة دبي البحرية والتجارية المتطورة.

ويقع البرج الجديد في المنطقة التجارية في مدينة دبي الملاحية، وتم إنجازه خلال 20 شهراً، مع تأجير 78% من مساحاته قبل افتتاحه، بما يعكس الطلب القوي على المساحات التجارية عالية الجودة في مناطق الأعمال ذات الربط الاستراتيجي في دبي.

ويضم مركز الأعمال الملاحية 125 وحدة مكتبية حصرية فاخرة تتراوح مساحاتها بين 40 و980 متراً مربعاً، تتمتع بإطلالات على الواجهة المائية وتلبي متطلبات الأعمال المتنوعة حيث يقدم المشروع فئتين من المكاتب: مكاتب مجهزة بالكامل جاهزة للتشغيل الفوري، ومكاتب بهياكل أساسية تمنح المستأجرين مرونة تخصيص مساحات عملهم وفق احتياجاتهم التشغيلية ومتطلبات هويتهم البصرية.

كما يضم البرج طابقاً مخصصاً للصحة والرفاهية يشمل صالة رياضية ومرافق ترفيهية ومنافذ للبيع بالتجزئة ومساحات للمطاعم والمقاهي؛ إلى جانب 480 موقفاً للمركبات، تشمل مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية والهجينة وأخرى لأصحاب الهمم، إضافة إلى أنظمة مبانٍ ذكية مصممة للحد من استهلاك الطاقة.

وقد انتقل المقر الرئيسي لمدينة دبي الملاحية، إلى جانب قسم التراخيص في جافزا رسمياً، إلى "مركز الأعمال البحرية 2"، ليُرسّخ مكانته بوصفه مركزاً محورياً لعمليات الأعمال البحرية وخدمة العملاء داخل المنطقة.

وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات، مدينة دبي الملاحية: "يؤكد الطلب القوي على التأجير المسبق في مركز الأعمال الملاحية استمرار الثقة بمدينة دبي الملاحية كوجهة استراتيجية للشركات العاملة في القطاعات البحرية والقطاعات المرتبطة بالتجارة. ومع توسّع "دي بي ورلد" في تطوير مناطق حضرية واقتصادية متكاملة، تعكس مثل هذه المشاريع حرصنا على إنشاء مساحات عالية الجودة تتكامل مع بنيتنا التحتية المحورية.

كما أن تعزيز الطاقة الاستيعابية للمساحات التجارية الفاخرة ضمن هذه المنظومة يدعم الشركات الراغبة في العمل على مقربة من الموانئ ومرافق إصلاح السفن والبنية التحتية اللوجستية وشبكات التجارة الإقليمية، ويحقق قيمة طويلة الأمد للمستأجرين والمستثمرين".

حضر الافتتاح معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وأحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية والمهندس عبد الله بلهول، الرئيس التنفيذي لـ"تراخيص"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في "دي بي ورلد".

يُعزز هذا المشروع مكانة "مدينة دبي الملاحية" باعتبارها مركزاً متخصصاً للشركات العاملة في القطاعات البحرية واللوجستية والقطاعات المرتبطة بالتجارة، كما يدعم في الوقت ذاته استراتيجية "دي بي ورلد" بنطاقها الأوسع، والتي تهدف إلى إنشاء منظومات تجارية واقتصادية متكاملة تتجاوز نطاق الموانئ والعمليات اللوجستية.