مفاجآت صيف دبي 2025 تنطلق الجمعة بافتتاحية مذهلة

تنطلق الدورة الـ28 الأكبر والأكثر تميزاً من مفاجآت صيف دبي يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 31 أغسطس. وتبدأ هذه الدورة ببرنامج حافل بالعروض والأنشطة المميزة في عطلة نهاية أسبوع افتتاحية رائعة من 27 وحتى 29 يونيو. وتنطلق الدورة الجديدة من المفاجآت، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم موسماً ممتعاً للجميع، مع تجارب تسوق لا تُضاهى، وتخفيضات مذهلة، وحفلات موسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم، وفعاليات ترفيهية مميزة، وجوائز كبرى، ومأكولات متنوعة، وأنشطة مناسبة للعائلات في مختلف أنحاء المدينة.

وللمرة الأولى في تاريخ المفاجآت، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، أولاها عروض عطلة الصيف التي تستمر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، والتي تنطلق بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المفاجآت، وتقدم تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة على مئات العلامات التجارية المشاركة في جميع أنحاء المدينة، من الأزياء، ومنتجات التجميل، إلى الأجهزة الإلكترونية، ولوازم المنزل، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستفادة من تخفيضات مذهلة والاستمتاع بأنشطة مراكز التسوق الحصرية، والعروض الترويجية المميزة. وتتواصل التخفيضات الاستثنائية مع موسم تخفيضات مفاجآت صيف دبي، الذي يقدم تسعة أسابيع من العروض الترويجية المذهلة على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3500 متجر تجزئة في مختلف مراكز ووجهات التسوق النابضة بالحياة في المدينة.

حفلات موسيقية

وسيتمكن المتسوقون أيضاً من الاستمتاع بحفلات موسيقية مذهلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي في مراكز التسوق المفضلة، والتي يمكن حضورها مجاناً من 27 وحتى 29 يونيو، حيث يستضيف دبي فستيفال سيتي مول يوم الجمعة 27 يونيو، الفرقة الاستعراضية اليابانية «سابرينا»، ومغنية البوب الفلسطينية الأردنية رين خوري، في ما تحيي فرقة عَبري آند ذا باند والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان حفلاً موسيقياً يوم السبت 28 يونيو. ويستضيف سيتي سنتر مردف المغني السوري الشامي، وفرقة الروك الأردنية جدل في حفل موسيقي يوم السبت 28 يونيو، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والفقرات الترفيهية المتجولة التي تضفي المزيد من الحيوية على أجواء عطلة نهاية الأسبوع.

وتتواصل متعة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عدد من أشهر الوجهات السياحية في دبي، مع مجموعة من الحفلات الموسيقية الكبرى والعروض الفنية الحية، أبرزها حفل فرقة ميامي والفنان مطرف المطرف يوم السبت 28 يونيو في كوكاكولا أرينا. ويشهد يوم الجمعة 27 يونيو إقامة حفل جازيات مع النجمة بانة في دبي أوبرا، كما سيشهد يومي الجمعة 27 يونيو والسبت 28 يونيو حفل الموسيقي تحية تكريم للنجمة أديل الذي سيمتع الجمهور بأمسيتين رائعتين على مسرح سفينة الملكة إليزابيث 2، ويشهد يوم السبت 28 يونيو عرض «أتول خاطري» الكوميدي في كلية دبي، وعرض «وي كول ات باليه» على مسرح زعبيل، في ما يشهد يوم الأحد 29 يونيو عرض «بينوي ميكستيب كوميدي» في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية الاستثنائية، بما في ذلك عرض «أنفق واربح سيارة بولستار 4 LRSM» في دبي فستيفال سيتي مول، وعرض مليونير شير في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، و«تسوق واربح وانطلق» في دبي فستيفال بلازا، ومقهى جوراسيك من فوكس سينما في مول الإمارات، وعرض «اربح سيارة ساوايست S06» في دبي أوتليت مول. وتقدم فعالية استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو عروض سيرك يومية مجانية، وفقرات كوميدية، وورش عمل للأطفال، بالإضافة إلى تجربة التزحلق الصيفية المميزة داخل مركز التسوق. وتنطلق تنزيلات المستودع من انتيريرز من 27 يونيو وحتى 5 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، لتقدم تخفيضات تصل إلى 55 بالمئة على أرقى علامات الأثاث والديكور المنزلي، بما في ذلك «جورجيو كوليكشن»، و«مايكل أميني»، و«ثيودور ألكساندر»، وغيرها. كما تتيح برامج الولاء مثل تيكت، وأورا، لأعضائها فرصاً حصرية للفوز. وفي الوقت نفسه، يعود عرض فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، ليمنح 210 أشخاص من سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز قيّمة.

سحوبات

وسيحظى المتسوقون خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بفرصة متعددة للمشاركة في سحوبات مذهلة والفوز بجوائز قيّمة طوال فترة عروض عطلة الصيف. وتشمل أبرز هذه العروض حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي من مجموعة مراكز التسوق في دبي، وسحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وبرنامج فيزا للمجوهرات، حيث يقدم كل منها مكافآت مميزة وجوائز ضخمة.

وستضفي عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية المزيد من الحيوية على المفاجآت، حيث تُقام سباقات الجري الداخلية في مراكز التسوق، والمصممة للعائلات، والأطفال، والمهتمين بالصحة من مختلف الأعمار، والقدرات، ومستويات اللياقة البدنية. وتنطلق هذه الفعاليات يوم 28 يونيو في دبي هيلز مول، مع سباق جري حصري برعاية سكيتشرز، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين مسارات بطول 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً مجموعة من عروض الصيف الحصرية في أكثر من 100 فندق و15 وجهة سياحية وترفيهية رائدة في مختلف أنحاء دبي. ويعود إنترتينر مفاجآت صيف دبي يوم 27 يونيو ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية.

مدهش ودانة

ويظهر مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان لدى الجميع في مختلف أنحاء المدينة. وبدءاً من عطلة نهاية هذا الأسبوع، يمكن للعائلات الالتقاء بهما في دبي فستيفال سيتي مول يوم 28 يونيو، وسيتي سنتر مردف يوم 29 يونيو، وابن بطوطة مول يوم 30 يونيو، مع المزيد من المفاجآت السارة طوال فصل الصيف.

وتعد احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي جزءاً من آلاف التجارب والعروض التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الصيف في دبي، حيث تقدم المفاجآت هذا العام صيفاً ممتعاً للجميع على مدار 66 يوماً حتى 31 أغسطس 2025. وتشمل التجارب المميزة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» من 4 وحتى 13 يوليو، بالإضافة إلى انطلاق عرض «طبق بـ 10 دراهم» للمرة الأولى في دبي من 1 وحتى 31 أغسطس، بالإضافة إلى فعالية «قهوة بيتس» يوم السبت من كل أسبوع طوال مفاجآت صيف دبي أيام 26 يوليو و2 و9 و16 و31 أغسطس.