الفطيم للتجزئة تؤكد دعمها للتحقيقات المتعلقة بسنومي ريتيل وتمسكها بالحوكمة المؤسسية

أكدت الفطيم للتجزئة، بصفتها مساهما رئيسيا في سنومي ريتيل، متابعتها لما ورد في إعلان هيئة السوق المالية السعودية وما تبعه من تغطيات إعلامية، موضحة أن الادعاءات المشار إليها ترتبط بوقائع سابقة على دخول المجموعة كمساهم رئيسي في الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان، دعمها الكامل لأي إجراءات أو تحقيقات تنفذها الجهات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية، مع تأكيد احترامها لاستقلالية هذه التحقيقات وثقتها بإدارة الشركة الحالية وأطر الحوكمة المعتمدة لديها.

وجددت الفطيم للتجزئة التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والامتثال المؤسسي، إلى جانب دعمها لكل ما يعزز استقرار الشركة واستدامة أعمالها وحماية مصالح المساهمين والشركاء التجاريين.

وقال متحدث باسم مجموعة الفطيم إن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً رئيسية للمجموعة، لافتاً إلى استمرار حضورها واستثماراتها عبر عدد من القطاعات، بالتوازي مع تقييم فرص وشراكات جديدة تتماشى مع خطط النمو طويلة الأمد.

ويأتي البيان في ظل اهتمام متزايد من الشركات الإقليمية بتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الخليجية وارتفاع التركيز على الامتثال المؤسسي واستدامة الأعمال.