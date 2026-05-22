طيران الإمارات تتوقع إقبالات كبيراً خلال عطلة عيد الأضحى

تتوقع طيران الإمارات إقبالاً كثيفاً من المسافرين المغادرين من دبي خلال عطلة عيد الأضحى.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول قبل موعد إقلاع الرحلة من دبي بثلاث ساعات على الأقل، والتواجد عند بوابة الصعود إلى الطائرة قبل موعد الإقلاع بـ 60 دقيقة على الأقل، خلال فترات الذروة، قد يستغرق المرور عبر الأمن والجوازات والوصول إلى البوابة وقتاً أطول من المعتاد.

كما أوصت بالوصول عبر مترو دبي لتجنب الازدحام المروري.

وعن تسهيلات السفر أكدت طيران الإمارات أهمية الاستفادة من خيارات تسجيل الوصول المريحة لرحلة أكثر سلاسة وسرعة، عبر تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق طيران الإمارات، واختاروا مقاعدكم، وإمكانية تسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع، أو قبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت طيران الإمارات على أهمية استخدام أكشاك تسجيل الوصول الذاتي السريع وأكشاك تسليم الأمتعة أو منافذ تسجيل الوصول التابعة لطيران الإمارات، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات التسجيل في خدمة القياسات الحيوية عبر تطبيق طيران الإمارات قبل السفر لاستخدام خاصية التعرف على الوجه في المطار.