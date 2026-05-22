"العالمية القابضة" تبدأ استخدام العملة المستقرة "DDSC" في الصفقات التجارية

نفّذت "الشركة العالمية القابضة" صفقة مالية بقيمة 110 ملايين درهم (نحو 30 مليون دولار) باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC"، وذلك عبر شبكة البلوك تشين التابعة لمؤسسة "إيه دي آي"، في عملية تُعدّ من أكبر المعاملات المنفردة بالعملات الرقمية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.

وتأتي الصفقة، التي أعلنت عنها الشركة أمس، بعد أسابيع قليلة من حصول عملة "DDSC" على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتشكّل أول اختبار تشغيلي فعلي للعملة على مستوى المؤسسات بعد مرحلتَي التطوير والاعتماد التنظيمي.





وفي تعليقه على الصفقة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات "أصبحت اليوم جاهزة ومرنة وقادرة على دعم الأنشطة المالية الفعلية على المستوى المؤسسي"، مضيفاً أن تنفيذ هذه الصفقة يؤشّر إلى دخول الأصول الرقمية المصمَّمة وفق المعايير المؤسسية مرحلةَ التشغيل الفعلي على نطاق واسع، بعد أن كانت محصورة في إطار الحلول النظرية القابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن الشركة، بوصفها إحدى الجهات المؤسِّسة لمنظومة "DDSC"، ستواصل العمل على تطوير حلول تساهم في تيسير حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.

نمو متسارع

كان المصرف المركزي قد أجاز إطلاق عملة "DDSC" بوصفها عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، في إطار مشروع مشترك بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، يعتمد على البنية التحتية البلوك تشينية الخاصة بـ"إيه دي آي"، وهي تقنية من الطبقة الثانية مصمَّمة للاستخدام المؤسسي.

وتهدف المنظومة إلى توفير قناة دفع وتسوية رقمية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وموجَّهة إلى المؤسسات والشركات والأفراد، بما يشمل عمليات التحويل والتسوية المحلية والعابرة للحدود.

ووفقاً للجهات المؤسِّسة، يُعدّ إتمام الصفقة بنجاح مؤشراً على قابلية المنظومة للتوسّع، وقدرتها على استيعاب تدفقات مالية متكرّرة وضخمة الحجم، من قبيل المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، والتسويات التجارية بين الشركات.

يأتي هذا التطوّر في ظل تنامي الطلب الإقليمي والعالمي على بدائل أكثر كفاءة وشفافية لقنوات الدفع التقليدية، خاصةً في الأسواق الناشئة التي تعاني من ارتفاع تكاليف التحويل، وطول زمن المعالجة، وتعقيد الإجراءات التشغيلية. وقد شهد سوق العملات الرقمية المستقرة المدعومة بعملات سيادية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مع توجّه عدد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبنّي أُطر تنظيمية تتيح إصدارها وتداولها مؤسسياً.

سلسلة خطوات

ومن المتوقّع — بحسب الشركة — أن تتركّز المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في استخدام عملة "DDSC"، وتطوير حالات استخدام جديدة، إلى جانب توسيع ممرّات المدفوعات والتجارة العابرة للحدود التي تربط منطقة الشرق الأوسط بالأسواق العالمية الكبرى.

ويُسجَّل لدولة الإمارات في هذا الإطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية المنظَّمة، عبر سلسلة من الخطوات التشريعية والرقابية التي اتّخذتها الجهات المعنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب الجهات الرقابية في أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي.