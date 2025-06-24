250 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إدارة سلامة الأصول بأبوظبي



استضافت أبوظبي مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لإدارة سلامة الأصول AIMCS» 2025» الذي يعد واحداً من أكثر التجمعات التقنية تأثيراً في المنطقة، حيث شارك أكثر من 800 مشارك، و90 متحدثاً فنياً، و250 شركة عالمية، وأكثر من 30 راعياً وعارضاً، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 25 دولة.

وفر الحدث تحت قيادة مصلح الحربي، نائب الرئيس – سلامة الأصول وسلامة العمليات في شركة أدنوك للتوزيع، والذي شغل أيضاً منصب رئيس المؤتمر التنفيذي، منصة قوية لمعالجة التحديات المتطورة في سلامة الأصول وتسريع الحلول المستدامة المدفوعة بالتقنية.

اطلع المشاركون على رؤى قيمة من قادة الصناعة، واطلعوا على أحدث الابتكارات في تحسين أداء الأصول، وتواصلوا مع جمهور رفيع المستوى من مديري المصانع، والمهندسين الرئيسيين، ومديري السلامة، ومتخصصي ضمان الجودة، ورؤساء التكنولوجيا، ومقدمي الخدمات. كما شكل الحدث منصة رئيسية لبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين القطاعات.

وقال رومن ماثيو، مدير شركة ألدرِتش إنترناشونال، «منظمي الحدث»: «نحن فخورون بجمع بعض من أكثر الأصوات تأثيراً والعقول التقنية في قطاع الطاقة العالمي في معرض AIMCS 2025. ويعد إصدار هذا العام شهادة على تزايد الحاجة والأهمية الاستراتيجية لسلامة الأصول في ضمان عمليات طاقة آمنة وفعالة ومستدامة. من خلال توفير منصة عالمية المستوى لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون هدفنا هو تمكين أصحاب المصلحة في الصناعة، من خلال رؤى قابلة للتنفيذ، وحلول متقدمة ستحدد مستقبل إدارة السلامة. توفر أبوظبي البيئة المثالية لهذه الحوارات الحيوية، ونحن نتشرف بتسهيل هذا التبادل في الوقت الذي تكون فيه الأمور في غاية الأهمية».