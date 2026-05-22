دبي تتصدر التصنيفات العالمية في «إيمكس فرانكفورت»

يشارك «فعاليات دبي للأعمال»؛ المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض «إيمكس فرانكفورت»، الذي انطلقت فعالياته في 19 مايو.

واختتمت أمس. ضم الوفد المشارك 20 من الشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات، والفنادق، وقاعات الفعاليات، ومن أبرزها مركز دبي التجاري العالمي، وكوكاكولا أرينا، ومتحف المستقبل، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز.

وأكدت دبي مكانتها العالمية، وعززت حضورها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى من خلال حصدها لجوائز وألقاب تؤكد جدارتها وأحقيتها في هذا المجال، حيث حصلت مجدداً على المركز الأول عالمياً من قبل الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في فئتين، هما:

أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية في عام 2025، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية المستضافة، كما حلّت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لتصنيف «سي فنت» (Cvent).

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقوم فعاليات الأعمال بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في دبي على المدى الطويل، إذ تسهم في استقطاب المزيد من المشاركين والزوّار إلى المدينة، وتوفّر منصّات فعّالة للتواصل وتبادل المعرفة وتحقيق الفائدة المشتركة بين مختلف القطاعات، إلى جانب توثيق شبكة علاقات مهنية متينة. ويعزّز ذلك ما حققته المدينة من جوائز عالمية بوصفها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال».

وأضاف الخاجة قائلاً: «يُعدّ معرض «إيمكس فرانكفورت» إحدى أبرز المنصّات العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، ويمثّل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع صُنّاع القرار والشركاء الدوليين.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، تعكس مشاركتنا في هذا المعرض جهودنا المشتركة مع شركائنا لمواصلة استقطاب فعاليات تُسهم في إحداث قيمة مستدامة للقطاعات المختلفة، وللمؤسسات والمواهب والاقتصاد عموماً، بفضل الخبرات المحلية والابتكار».

وتعزّز التصنيفات المتقدّمة التي حقّقتها دبي، إلى جانب مشاركتها المستمرة في أبرز الفعاليات الدولية، استراتيجية نموها في السياحة وقطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات.

ففي عام 2025، قدّم «فعاليات دبي للأعمال» 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ 504 عطاءات لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، بزيادة قدرها 15 % في العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات 272,262 مشاركاً إلى دبي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29 % في أعداد الوفود. كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال بدعم من المكتب خلال العام، مقابل 429 فعالية في عام 2024.