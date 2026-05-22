دبي تتصدر التصنيفات العالمية في «إيمكس فرانكفورت»

واختتمت أمس. ضم الوفد المشارك 20 من الشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات، والفنادق، وقاعات الفعاليات، ومن أبرزها مركز دبي التجاري العالمي، وكوكاكولا أرينا، ومتحف المستقبل، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز.
أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية في عام 2025، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية المستضافة، كما حلّت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لتصنيف «سي فنت» (Cvent).
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، تعكس مشاركتنا في هذا المعرض جهودنا المشتركة مع شركائنا لمواصلة استقطاب فعاليات تُسهم في إحداث قيمة مستدامة للقطاعات المختلفة، وللمؤسسات والمواهب والاقتصاد عموماً، بفضل الخبرات المحلية والابتكار».
ففي عام 2025، قدّم «فعاليات دبي للأعمال» 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ 504 عطاءات لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، بزيادة قدرها 15 % في العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات 272,262 مشاركاً إلى دبي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29 % في أعداد الوفود. كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال بدعم من المكتب خلال العام، مقابل 429 فعالية في عام 2024.