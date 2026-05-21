«أبوظبي الإسلامي» و«داماك» يطلقان خطة تمويل لتعزيز تملك المنازل في الإمارات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة «داماك العقارية»، عن إطلاق خطة نوعية للتمويل السكني، صممت لتوفير قدر أكبر من التسهيلات والاستقرار للراغبين في تملك المنازل. ويهدف الحل التمويلي المتكامل إلى تخفيف الأعباء المالية الرئيسية أمام المتعاملين، وجعل تملك المنازل أكثر سهولة وملاءمة للأفراد والعائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز تجربة تملك المنازل وتوفير حلول تمويلية مرنة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات. كما يؤكد التزام الطرفين بتوسيع فرص التملك ودعم الاستقرار طويل الأمد للمقيمين، بما يواكب المكانة المتقدمة التي وصل إليها السوق العقاري في الدولة.

وتوفر هذه الخطة لمتعاملي «داماك» مجموعة من المميزات المصممة لتخفيف العبء المالي، من خلال هياكل تمويل مرنة، والإعفاء من بعض الرسوم، ودعم مؤقت لتكاليف التمويل، بالإضافة إلى توفير تأمين تكافلي على العقار. ويسهم ذلك في خفض التكاليف الأولية وتسهيل تجربة الانضمام لمالكي المنازل الجدد بشكل أكثر سلاسة.

تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «تتمثل القيادة الحقيقية في معرفة احتياجات العملاء مسبقاً، وتحويل تطلعاتهم إلى فرص ملموسة. ومن خلال تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نعمل على جعل تملك المنازل أكثر سهولة وملاءمة للأفراد والعائلات عبر حلول تمويلية تعزز من الاستقرار وتخفف من الأعباء المالية.

وفي عالم يشهد تحولات متسارعة، يجب أن يبقى تملك المنزل هدفاً واضحاً ومتاحاً، لذلك نواصل تطوير مسارات تدعم الاستقرار والازدهار، وتمكّن العائلات من الوصول إلى منزل يمثل لهم بداية لمستقبل أكثر استقرار وطمأنينة».

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يجسد هذا التعاون التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بإعادة صياغة تجربة المتعاملين ضمن رؤيته لعام 2035، من خلال تقديم حلول أكثر سرعة وكفاءة وارتباطاً باحتياجاتهم الفعلية.

ومن خلال الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والحلول المتقدمة، بما في ذلك تجربة التسجيل الرقمي الجديدة التي أطلقها المصرف، والتي اختصرت زمن التقديم على التمويل السكني من أيام إلى دقائق، يواصل المصرف ترجمة رؤيته لأن يكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم إلى واقع ملموس».

وبناءً على هذا التعاون، سيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي وداماك توظيف الابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع فرص تملك المساكن، بما يدعم تطور القطاع العقاري في دولة الإمارات ويلبي تطلعات السكان على المدى الطويل.