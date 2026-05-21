«دبي للاستثمار»: ملتزمون بطرح 24% من مجمع دبي للاستثمار قبل 2026

أكدت شركة دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، التزامها بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي المقترح لنسبة 24% من مجمع دبي للاستثمار قبل نهاية عام 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستمرار المناقشات ذات الصلة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها تواصل تقييم التوقيت الأمثل لتنفيذ الطرح، بالتنسيق المستمر مع الجهات التنظيمية والمستشارين والبنوك وكبار المستثمرين المحليين والإقليميين والأطراف المعنية الأخرى.

وأضافت أنها ستواصل إطلاع السوق والمساهمين على أي مستجدات وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

يُشار إلى أن «مجمع دبي للاستثمار» يقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، على مساحة 2300 هكتار (ما يعادل 8.9 أميال مربعة)، ويضم أكثر من 160 ألف مقيم، ويشمل مستودعات وفنادق ومحال تجارية ومدارس ومراكز طبية.

هذا، وتواصل دبي للاستثمار تركيزها على تعزيز النمو في قطاعاتها الأساسية استناداً إلى أدائها في الربع الأول، مرتكزة على تنوع أعمالها والنهج الواضح في إدارة عملياتها.

وبلغ إجمالي أصول شركة دبي للاستثمار 23.43 مليار درهم في 31 مارس 2026، مقارنة بـ23.28 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 15.39 مليار درهم، مقارنة بـ15.22 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي، ما يعكس قوة أصول دبي للاستثمار واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.