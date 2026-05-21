4,000 مشارك من 27 دولة في معرض التوظيف الافتراضي بـ «أبوظبي العالمي»

ختتم أبوظبي العالمي، بنجاح النسخة الثالثة من معرض التوظيف الافتراضي، الذي نظّمه بالشراكة مع منصة التوظيف eFinancialCareers، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بتطوير المواهب وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد يستقطب الكفاءات البشرية. وأُقيمت الفعالية خلال شهر أبريل الماضي، حيث ركّز الجزء الأول من الحدث، الذي نُظّم على مرحلتين، على قطاعي أسواق رأس المال وإدارة الثروات والمخاطر، وجمع كوكبة من المهنيين والمتخصصين مع مجموعة من أبرز جهات التوظيف والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية.

ورحب الحدث بمشاركة نحو 4,000 باحث عن عمل من أكثر من 27 دولة، إلى جانب 33 جهة توظيف رائدة، وبمشاركة مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). وقد تميزت نسخة هذا العام باعتماد نهج أكثر تركيزاً، من خلال تعزيز آليات فرز المرشحين وتنظيم جلسات متخصصة بحسب القطاعات، ما ساهم في إتاحة تواصل أكثر فاعلية بين جهات التوظيف والمواهب.

وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول إلى الفرص الوظيفية والكفاءات المتخصصة، كشف أبوظبي العالمي (ADGM) عن خططه لدمج منصة الوظائف الخاصة به ضمن النسخ المقبلة من سلسلة فعاليات معارض التوظيف الافتراضية. وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط مسارات التوظيف وتعزيز الترابط بين جهات التوظيف والمهنيين ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM).

وبهذه المناسبة، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «يواصل معرض التوظيف الافتراضي الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM) تطوّره استجابةً للطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في المنظومة المالية المتنامية في أبوظبي. وقد أسهم التركيز على قطاعات متخصصة خلال نسخة هذا العام في إتاحة تواصل أكثر كفاءة بين جهات التوظيف والمهنيين من أصحاب الكفاءات العالية، ما عزز دور الحدث كمنصة استراتيجية لاستقطاب المواهب والكفاءات.

ويعكس حجم المشاركة القوي المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة رائدة للخدمات المالية وإدارة الثروات. ومع استمرار نمو أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي يدعم التطلعات والأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، تبقى الكفاءات البشرية محوراً أساسياً لهذا التقدم، ولذلك نؤكد التزامنا الثابت بدعم تطوير المواهب على المدى الطويل في الإمارة».

وشارك في المعرض عدد من أبرز المؤسسات والشركات العالمية، من بينها «سيتي بنك الإمارات العربية المتحدة»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جرانت ثورنتون»، و«فينستريت»، و«تراديشن»، وبنك المارية المحلي، ومجموعة «بلاك سوان»، و«زانارا»، و«واي ستون»، و«لونارو»، و«بنك أمينة»، و«ماريكس كابيتال»، و«بي دي أو»، و«كراو»، و«مايكل بيج»، و«روبرت والترز»، وغيرها من الجهات التي قادت نقاشات مهنية وتفاعلات مباشرة مع المرشحين.

وشهدت أجنحة الشركات وجِهات التوظيف أكثر من 14 ألف زيارة، حيث تفاعل المهنيون مع مؤسسات وشركات من بينها أبوظبي العالمي (ADGM) و«إتش إس بي سي»، ومجموعة «بلاك سوان»، وبنك المارية المحلي، و«روبرت والترز»، و«سيتي بنك». وأسفرت 1,303 من هذه الزيارات عن حوارات مهنية مباشرة وفرص تواصل حول الوظائف.

وجاءت النسبة الأكبر من المرشحين المسجلين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وفرنسا، وسنغافورة، والدنمارك، وهونغ كونغ، والصين، وجنوب أفريقيا، والفلبين، إلى جانب أسواق عالمية أخرى تزخر بالكفاءات والمواهب. كما مثّل المشاركون أكثر من 31 قطاعاً فرعياً ضمن قطاعي أسواق رأس المال وإدارة الثروات والمخاطر، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والاستشارات، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، والمكاتب العائلية، وغيرها.

وبعد النجاح الذي حققته هذه النسخة من الحدث، يستعد أبوظبي العالمي (ADGM) لتنظيم النسخة التالية من سلسلة معارض التوظيف الافتراضية في أكتوبر 2026، والتي ستُخصص لقطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه النسخة المرتقبة في دعم احتياجات القطاع من الكفاءات المتخصصة، من خلال ربط جهات التوظيف بالمرشحين المؤهلين وتعزيز قنوات استقطاب المواهب للوظائف التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع المالي في أبوظبي.