«دي إس في» توسّع حضورها في جافزا بافتتاح مستودع لوجستي متطور بـ30 ألف متر مربع

أعلنت شركة «دي إس في» DSV العالمية للنقل والخدمات اللوجستية عن توسّع جديد في عملياتها بدبي، عبر افتتاح مستودع لوجستي متطور بمساحة 30,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، تم تطويره من خلال شركة لينتارا التابعة لشركة أركابيتا جروب هولدينغز.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود «دي إس في» لتعزيز قدراتها التشغيلية في دولة الإمارات، وترسيخ موقع دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، في ظل استمرار نمو الطلب على البنية التحتية المتقدمة لسلاسل الإمداد.

وقال كريس ميندونكا، المدير الإداري لشركة «دي إس في» في دبي، إن افتتاح هذا المرفق يعكس ثقة الشركة في آفاق النمو طويلة الأجل في المنطقة، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها بعض أسواق الشرق الأوسط، مؤكداً أن التوسع يهدف إلى دعم العملاء إقليمياً وعالمياً وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، أوضح عيسى آل خليفة، العضو المنتدب لقطاع العقارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا، أن المشروع يجسد قدرة الشركة على تطوير أصول لوجستية متقدمة مصممة لتلبية احتياجات معقدة تشمل قطاعات الأدوية والمواد الحساسة والمواد الخطرة، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد واستدامتها.

ويُعد المستودع الجديد جزءاً من الحرم الجنوبي لشركة «دي إس في» في جافزا، ما يعزز تكامل العمليات التشغيلية داخل الموقع نفسه، حيث يضم مرافق تخزين عالية الارتفاع بقدرة تقارب 75 ألف منصة نقالة، إلى جانب مناطق مخصصة للمنتجات المبرّدة، والمواد الخطرة، والخدمات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن مكاتب إدارية وساحات تحميل واسعة.

كما روعي في تصميم المشروع معايير الاستدامة، إذ تم تطويره ليتوافق مع متطلبات شهادة LEED الفضية، مع اعتماد أنظمة موفرة للطاقة وممارسات بناء صديقة للبيئة، بما يعكس التزام الشركات بتبني حلول لوجستية مستدامة.

ويعكس هذا التوسع استمرار التحول في سلاسل الإمداد العالمية نحو مزيد من المرونة والقرب من الأسواق الرئيسية، حيث تؤكد «دي إس في» أن موقعها في الإمارات يمثل محوراً أساسياً لدعم التجارة الإقليمية والدولية على المدى الطويل.