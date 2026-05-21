الإمارات تعزز ريادتها في إدارة الأعمال بنماذج عالمية مرنة تربط الدراسة بسوق العمل

يبرز قطاع تعليم إدارة الأعمال في دولة الإمارات كأحد أكثر القطاعات التعليمية تطوراً على مستوى العالم، مدعوماً ببيئة اقتصادية ديناميكية ومراكز أعمال عالمية مثل دبي، ما جعل الدولة منصة جاذبة لنماذج تعليمية مبتكرة تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي المباشر في الأسواق.

أكد براثام ميتال، مؤسس كلية تتر (Tetr College) لإدارة الأعمال، أن دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى أهم البيئات العالمية لتطوير تعليم إدارة الأعمال، بفضل قدرتها على دمج التحول الرقمي والمرونة التشغيلية والتجربة الواقعية في منظومة تعليمية واحدة، مشيراً إلى أن هذا النموذج يعيد تعريف الطريقة التي يتم بها إعداد قادة الأعمال مستقبلاً.

وأوضح ميتال أن مؤسسات التعليم في الإمارات لم تعد تكتفي بالتدريس التقليدي في قاعات الدراسة، بل انتقلت إلى نماذج تعليمية قائمة على التجربة العملية المباشرة، حيث يتم ربط الطلاب بشركات حقيقية، ومشاريع استثمارية، وبيئات أعمال عالمية، بما يعزز فهمهم العميق لآليات السوق وصناعة القرار.

وأشار إلى أن تعليم إدارة الأعمال في الإمارات يستفيد بشكل مباشر من البيئة الاقتصادية في مدن مثل Dubai، التي تُعد مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار، حيث يتفاعل الطلاب مع شركات كبرى ومؤسسات مالية ومناطق حرة متقدمة، ما يوفر تجربة تعليمية لا يمكن محاكاتها في النماذج الأكاديمية التقليدية.

وأضاف أن نموذج كلية تتر يعكس هذا التوجه، إذ يعتمد على تنقّل الطلاب بين عدة دول خلال فترة الدراسة، والعمل على بناء شركات ومشاريع ناشئة بدلاً من الاكتفاء بالدراسة النظرية، وهو ما يرسّخ مهارات ريادة الأعمال، والتحليل المالي، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرار في بيئات متعددة الثقافات.

وبيّن أن الطلاب في هذا النموذج لا يدرسون إدارة الأعمال كمواد نظرية فقط، بل يطبقونها فعلياً من خلال إطلاق مشاريع حقيقية، والتعامل مع تحديات التمويل والتسويق والتوسع، بما في ذلك تحقيق إيرادات فعلية عبر منصات تمويل جماعي أو مشاريع تجارية مباشرة.

وأكد أن قوة هذا النموذج تكمن في ربط تعليم إدارة الأعمال بالأسواق العالمية، حيث يكتسب الطالب خبرة في بيئات اقتصادية مختلفة مثل دبي كمركز مالي وتجاري، والهند كسوق ريادي ناشئ، وجنوب شرق آسيا كمركز تصنيع واستثمار، والولايات المتحدة كمركز للابتكار ورأس المال المغامر.

وأشار ميتال إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً أساسياً من تعليم إدارة الأعمال في الإمارات، حيث يتم إدماج أدوات التحليل الذكي والبيانات الضخمة في المناهج، بما يهيئ الطلاب لفهم الاقتصاد الرقمي وإدارة الشركات في عصر التكنولوجيا.

ولفت إلى أن الشراكات الأكاديمية الدولية مع جامعات ومؤسسات مثل كورنيل، والمعهد الهندي للتكنولوجيا، وجامعات سنغافورة، تعزز من جودة برامج إدارة الأعمال وتضمن توافقها مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على الجانب التطبيقي العملي.

واختتم بالتأكيد على أن الإمارات، عبر بيئتها الاقتصادية المفتوحة ومراكزها العالمية مثل دبي، أصبحت مختبراً حقيقياً لتعليم إدارة الأعمال الحديث، حيث يلتقي التعليم الأكاديمي مع ريادة الأعمال الفعلية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثيراً في تشكيل مستقبل قادة الأعمال عالمياً.