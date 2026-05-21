«الإمارات دبي الوطني» يموّل محفظة عقارات فاخرة في دبي بـ 367.3 مليون درهم ضمن شراكة مع «سي بي آي بروبرتي»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إبرام صفقة تسهيل قرض مصرفي بقيمة 367.3 مليون درهم (نحو 86 مليون يورو) مع مجموعة «سي بي آي بروبرتي»، بهدف دعم تمويل محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة في إمارة دبي.

وتضم محفظة «سي بي آي بروبرتي» 19 وحدة سكنية فاخرة في دبي، منها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء لدى عدد من أبرز المطورين العقاريين، وتتوزع على أربعة مشاريع رئيسية تشمل «بولغري لايتهاوس» في جزيرة جميرا باي، و«كازا كانال» و«ون كانال» على قناة دبي المائية، إضافة إلى مشروع «مستر سي ريزيدنسز داون تاون» في وسط مدينة دبي.

وسيُستخدم التسهيل المصرفي لتغطية جزء كبير من الدفعات المؤجلة المستحقة على المحفظة خلال عامي 2026 و2027، ما يعكس ثقة بنك الإمارات دبي الوطني بجودة الأصول العقارية التي تمتلكها المجموعة وقدرتها الائتمانية.

وأكد الجانبان أن الصفقة تعكس استمرار جاذبية سوق العقارات الفاخرة في دبي، مدعومة بالبنية التحتية المتقدمة والأمن والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وقال ديفيد غرينباوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي بي آي بروبرتي»، إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يعزز مرونة الشركة ويؤكد جودة استثماراتها في دبي، فيما أكد هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، أن الصفقة تعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة عبر حلول تمويلية مصممة لتعزيز النمو طويل الأمد.

وأشار البنك إلى أن هذه الصفقة تندرج ضمن استراتيجيته في تقديم حلول تمويل عقاري مخصصة لمختلف مراحل الاستثمار، بما يعزز مكانته شريكاً رئيسياً للمستثمرين العالميين في السوق الإماراتية، ويدعم تدفق رؤوس الأموال نحو قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي.