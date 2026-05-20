«إيليفيت» تعلن عن صفقة بـ 127.5 مليون درهم في «موندريان بيتش رزيدنسز»

البيان

أعلنت «إيليفيت» عن إتمام صفقة بارزة تجاوزت قيمتها 127.5 مليون درهم في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تطوره بالشراكة مع «إنيسمور»، وحتى الآن تم بيع ما يقارب 200 وحدة سكنية من المشروع.

وجاءت هذه الصفقة عبر شركة «ثرايفستيت سكوير العقارية»، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بسوق العقارات الفاخرة، إلى جانب الاهتمام العالمي المتزايد بتجارب السكن المطلة على الواجهة البحرية.

وقال زيشان شاه، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت»: «فاق الإقبال على المشروع جميع التوقعات، ويسعدنا أننا حققنا هذا النجاح بالتعاون مع شبكة مميزة من الوسطاء والمشترين الذين يشاركوننا الرؤية نفسها. كما تمثّل هذه المرحلة محطة مفصلية في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ حضورها على الساحة العالمية. فبعد «برج العرب»، و«برج خليفة»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، يأتي «وين جزيرة المرجان» ليشكّل الأيقونة العالمية المقبلة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحظى افتتاحه العام المقبل باهتمام واسع على مستوى العالم. وانطلاقاً من هذا، يبرز مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» وجهة سكنية متكاملة تحتفي بالفن والثقافة والجمال، وتقدّم أسلوب حياة أكثر تفرداً وخصوصية. أما الفرص السكنية على الواجهة البحرية في الجزيرة فأصبحت اليوم محدودة للغاية، وقريباً سيُنظر إليها كفرص نادرة كان الجميع يتمنى اقتناصها».

ومن الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية تتواصل بوتيرة ثابتة في موقع المشروع، مع إنجاز أعمال التدعيم بالكامل، واستكمال 80% من أعمال تثبيت المراسي، فيما تم إنجاز 50% من أعمال الحفر. ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2029.