«جاليجا جلوبال» تفتتح مركزاً لوجستياً متعدد الاستخدامات في «جافزا»

افتتحت جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية مركز الخدمات اللوجستية (3PL) في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بمساحة تبلغ 215,000 قدم مربعة، ما يعزز الطاقة الاستيعابية اللوجستية الإقليمية، ويُمكّن عمليات توزيع أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية في الإمارات ودول الخليج بشكل أوسع. وسيدعم المركز الجديد عمليات التخزين والخدمات اللوجستية المتقدمة، من خلال مستودعات واسعة متعددة الاستخدامات، مزودة بأنظمة إدارة متكاملة، وحلول تخزين مرنة، وخدمات لوجستية مدعومة بالتكنولوجيا. ومن المتوقع أن توفر أكثر من 200 فرصة عمل، وأن تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة التجارة متعددة الأنماط في «جافزا». شهد حفل الافتتاح غسان عبود رئيس مجلس إدارة غسان عبود القابضة، وعبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إلى جانب نخبة من كبار رجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء في قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية والبنوك العالمية.

وقال غسان عبود رئيس مجلس إدارة غسان عبود القابضة: «يمثل افتتاح مركز جاليجا للخدمات اللوجستية (3PL) في جافزا محطة مهمة في شراكتنا مع «دي بي ورلد»، ويعكس التزامنا طويل الأمد بتعزيز منظومات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المنطقة. ومن خلال البنية التحتية المتقدمة والعمليات المدعومة بالتكنولوجيا، نواصل تطوير حلول قابلة للتوسع، تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستوى الخدمة لشركائنا ومتعاملينا».

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: في وقت تتعرض فيه سلاسل التوريد لاختبارات بسبب التقلبات الجيوسياسية، يحتاج المتعاملون إلى قدر أكبر من المرونة وسرعة في الاستجابة، وإلى وصول موثوق للأسواق. إن مثل هذه الاستثمارات تعزز منظومة الخدمات اللوجستية الأوسع حول جافزا، ما يساعد الشركات على إدارة الاضطرابات والحفاظ على استمرارية أعمالها، مع تطور تدفقات التجارة.

وأضافت سارة رشيد، الرئيس التنفيذي لجاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: يمثل هذا المركز خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة جاليجا نحو توسيع حضورها اللوجستي.