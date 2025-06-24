فاضل العلي رئيسًا لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة





أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تعيين فاضل عبد الباقي العلي في منصب رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم القابضة"، خلفًا للسير مايكل ريك، الذي تنتهي مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2009.

وقال فاضل عبد الباقي العلي في تعليق له على تعيينه في هذا المنصب: "أتشرّف باختياري لرئاسة مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة، وأعتز بهذه الثقة لقيادة واحدة من أبرز الشركات وأكثرها تقديراً في دولة الإمارات، وهي تدخل عقدها الرابع وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار".

وأضاف العلي: "أشعر بامتنان عميق لفريق إدارة شركة "ماجد الفطيم"، ولأعضاء مجلس الإدارة ولزملائي والمساهمين على دعمهم المستمر. كما أود أن أعبّر عن شكري وتقديري للسير مايكل رايك، الذي ارتبط اسمه بالشركة لنحو عقدين، وقادها خلال مراحل مفصلية وتحولات جوهرية، ممهداً طريقها نحو المستقبل، تاركاً بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ ماجد الفطيم."

وبمسيرته المهنية المتميزة، يُعد فاضل عبد الباقي العلي واحداً من أحد أبرز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجالي الحوكمة المؤسسية والقيادة الاستراتيجية. وقد شغل سابقًا العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة من بينها، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة. كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة "ويو بنك"، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر.

وتأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها الراحل ماجد الفطيم، والمتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نموًا بارزًا لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.