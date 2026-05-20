البداد القابضة تطلق مبادرة لتحويل المخلفات الصناعية إلى منتجات مستدامة

أعلنت مجموعة البداد القابضة إطلاق مبادرة صناعية جديدة تهدف إلى تحويل المخلفات الناتجة عن العمليات الإنتاجية إلى منتجات مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام، في إطار دعم توجهات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.

وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، إن المبادرة تنطلق من رؤية تعتبر أن الصناعة الحديثة لم تعد تقتصر على الإنتاج وتحقيق العوائد الاقتصادية، بل أصبحت شريكاً رئيسياً في حماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد.

وأوضح أن المجموعة طورت منظومة متكاملة داخل مصانعها لإعادة تدوير المعادن والبلاستيك وبعض مكونات الخيام والهياكل الصناعية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تخدم قطاعات البنية التحتية والفعاليات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الاستخدامات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تقليل الهدر وخفض المخلفات الصناعية، انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكد البداد أن الاستثمار في الاستدامة أصبح ضرورة اقتصادية وصناعية في ظل تنامي اهتمام الأسواق العالمية بالشركات الملتزمة بالمعايير البيئية، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على تطوير حلول صناعية أكثر كفاءة واستدامة.

وكشف عن خطط لتوسيع مشاريع إعادة التدوير خلال المرحلة المقبلة عبر شراكات مع جهات صناعية وتعليمية وبحثية، بهدف تطوير منتجات وطنية مستدامة تحمل شعار «صنع في الإمارات»، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستدامة، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية على أفضل الممارسات البيئية.