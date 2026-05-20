2 مليار درهم الاستثمار الأولي.. «بلدكو» و«وجود» تطوران مدينة مستدامة في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «وجود» للتطوير العقاري، لتطوير مشروع مدينة متكاملة مستدامة في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الشركتين بدعم استراتيجية أبوظبي طويلة المدى للتنويع الاقتصادي.

ويمتد المشروع على مساحة أولية تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، بما يعادل 107 ملايين قدم مربعة، فيما تقدر القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى بنحو ملياري درهم، على أن يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق الخطط المعتمدة.

وقالت شمسة سليمان الفهيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»: «تأتي هذه الشراكة مع شركة وجود للتطوير العقاري امتداداً لالتزامنا بالتميز والتوسع والتطوير المستمر، وتجسيداً لحرصنا على الإسهام بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام».

وأضافت: «نفخر في بلدكو بدورنا كشريك فاعل في دعم تطور القطاع العقاري في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول ومواد بناء تواكب متطلبات المشاريع الحديثة، وتسهم في تعزيز مسيرة النمو العمراني المستدام في الدولة. كما نواصل تطوير قدراتنا التشغيلية والإنتاجية بما ينسجم مع احتياجات السوق العقاري المتنامية، ويدعم تنفيذ مشاريع نوعية قائمة على الجودة والاستدامة».

من جانبه، قال عيسى عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وجود للتطوير العقاري: «في وجود، لا نقتصر على بناء المشاريع فحسب، بل نسعى إلى تشكيل مستقبل الحياة. لطالما كانت رؤيتنا واضحة، تجاوز التطوير التقليدي وخلق وجهات تعزز رفاهية الإنسان، وترتقي بأنماط الحياة، وتؤسس قيمة مستدامة للأجيال القادمة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع «بلدكو» بداية فصل تحولي لأبوظبي، من خلال تطوير نموذج عمراني منخفض الكثافة يرتكز على الاستدامة وجودة الحياة».

وأكد عطايا أن التعاون مع «بلدكو» يتجاوز مفهوم تطوير مشروع عقاري تقليدي، إذ يهدف إلى إنشاء وجهة متكاملة تجمع بين البيئة والصحة والرفاهية والابتكار وأنماط الحياة العصرية، بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة للأجيال القادمة. كما يسعى المشروع إلى بناء إرث عمراني طويل الأمد يعكس طموحات أبوظبي المستقبلية، ويجسد مفهوم الحياة المتكاملة، ويبرز قدرة المشاريع النوعية ذات الرؤية الواضحة على تحسين جودة حياة الأفراد، وتعزيز ترابط المجتمعات، ودعم الازدهار المستدام.