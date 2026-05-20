احتفالات العيد تنثر الفرح في دبي 10 أيام

تستقبل دبي عيد الأضحى في أجواء من المرح والفرح على مدار 10 أيام مع باقة من الفعاليات الممتعة والتخفيضات والعروض الفندقية والحفلات المباشرة والسحوبات على جوائز مميزة للعائلات والزوار من 22 إلى 31 مايو.

يتضمن برنامج الفعاليات مجموعة واسعة من عروض التسوق، والسحوبات على جوائز، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وأسبوع دبي للمطاعم، إلى جانب باقات إقامة فندقية، وتجارب عائلية حصرية.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج احتفالات العيد في دبي، لتجتمع العائلات والأصدقاء من السكان والزوار ضمن أجواء موسم الولفة وعام الأسرة، احتفالاً بروح التواصل والألفة والتجارب المشتركة في جميع أنحاء المدينة.

ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارب اليومية التي تعكس الأجواء الاحتفالية المميزة لدبي خلال عيد الأضحى المبارك وتشمل سحوبات العيد التي تقدم جوائز مميزة، إلى جانب العروض التراثية، والأنشطة العائلية في مراكز التسوق، وأسبوع دبي للمطاعم، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، فضلاً عن عروض الإقامة الفندقية، ما يمنح السكان والزوار خيارات متنوعة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات خلال عطلة العيد.

وتماشياً مع مبادرة موسم الولفة وعام الأسرة وفي الدولة، تعكس احتفالات العيد في دبي قيم التلاحم المجتمعي، وتعزز مشاعر الانتماء والتواصل من خلال تجارب استثنائية تجمع العائلات والأصدقاء. كما تتضمن الفعاليات عروض إقامة حصرية، وتجارب ترفيهية عائلية، وحفلات موسيقية مباشرة، وعروضاً مميزة في قطاع التجزئة، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات التي ترسخ مكانة دبي وجهة رائدة للعطلات العائلية والاحتفالات الموسمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "احتفالات العيد في دبي هي واحدة من أهم المناسبات التي تتطلع إليها العائلات في المنطقة لقضاء أوقات ممتعة وصنع ذكريات لا تُنسى. وتتميز دبي بقدرتها على تحويل هذه المناسبة السعيدة إلى احتفال شامل ومميز على مستوى المدينة، تتكامل فيه قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والمأكولات والثقافة لتقديم تجربة احتفالية استثنائية. وانسجاما مع أهداف ومعاني عام الأسرة وموسم الولفة، نسعى إلى تقديم تجارب تعزّز الترابط بين العائلات والمجتمعات، وتؤكد مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلة للاحتفال بالعيد".

وسيتمكن المتسوقون من الاستفادة من مجموعة واسعة من عروض العيد في دبي والتي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمجوهرات، والأدوات المنزلية، ومنتجات أسلوب الحياة العصرية، ما يمنح السكان والزوار فرصة مثالية لاستكشاف أبرز وجهات ومراكز التسوق في دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.