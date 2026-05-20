مرافئ الفجيرة توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري

أعلنت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ، الممكّن العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية لاستئجار أراضٍ مع مطار الفجيرة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل اللوجستي وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب دعم تطوير القدرات اللوجستية والصناعية، وتمكين الاستفادة من البنية التحتية للموانئ والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات عبر سلاسل الإمداد.

وتمتد الأراضي المؤجرة على مساحة إجمالية تبلغ 130,000 متر مربع، سيتم توظيفها لتعزيز القدرات التشغيلية واللوجستية لمرافئ الفجيرة، بما يرسّخ دور الإمارة كبوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والنمو الصناعي.

وتجسّد هذه الاتفاقيات التزاماً مشتركاً بدفع عجلة التعاون وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة: "تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في دعم رؤية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة أعمال متكاملة ومحفزة تدعم الابتكار والنمو المستدام. وانسجاماً مع توجهنا لتعزيز التعاون عبر القطاعات الحيوية، نواصل تطوير منظومتنا الاستثمارية بما يعزز تنافسيتنا ويسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام".

من جانبه، قال الكابتن محمد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقيات بالشراكة مع مطار الفجيرة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية، في خطوة تجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة الفجيرة كبوابة إقليمية وعالمية للتجارة. وفي هذا السياق نواصل توسيع نطاق شراكاتنا عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والبنى التحتية والصناعات الحيوية، بما يعزز التكامل، ويرتقي بكفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، ويدعم النمو المستدام وتنويع منظومة التجارة في الفجيرة".

كفاءة واستمرارية

من جهته، قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة للتجارة الزراعية: "نلتزم في شركة الظاهرة للتجارة الزراعية ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق قيمة مستدامة والارتقاء بكفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد. وتجسد هذه الاتفاقية رؤيتنا طويلة الأمد الرامية إلى دعم الأولويات الوطنية، مستندين إلى خبراتنا في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في الأسواق المحلية والعالمية".

وتُعد مرافئ الفجيرة مركزاً بحرياً استراتيجياً على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلعب دوراً محورياً كبوابة رئيسية للتجارة بموقعها على شبه القارة الهندية ومسارات التجارة الإفريقية والأسواق العالمية. وتوفر منذ تأسيسها في عام 2017، منشأة متعددة الأغراض للتعامل مع الحاويات والبضائع العامة وخدمات تحميل وتفريغ البضائع والرحلات السياحية، مع رصيف يمتد طوله إلى 1,000 متر ويصل عمقه إلى 15 متراً، ما يتيح استقبال السفن الكبيرة.

وكجزء من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي المتكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد من المصدر إلى الوجهة، عبر ربط الموانئ بالمناطق الصناعية والحرة ومنصات الخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية. وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز انسيابية التجارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند والبحر الأحمر وشرق إفريقيا.