كاسبرسكي تطلق مركزاً للأمن السيبراني بالتعاون مع كيدزانيا دبي

تعلن كاسبرسكي عن افتتاح مركزها للأمن السيبراني في «كيدزانيا» (KidZania) داخل دبي مول، والذي صُمم بهدف تعريف الأطفال بأهمية السلامة الرقمية. وتمنح التجربة التفاعلية الفريدة التي يوفرها المركز الأطفال فرصة تقمص دور محققي الأمن السيبراني، مما يمكنهم من تعلم طرق اكتشاف التهديدات السيبرانية وأساليب الحماية منها.

كما يوفر المركز بيئة غنية بالتجارب العملية التي تعزز الوعي بالأمن السيبراني، وتمكن الأطفال من استخدام التكنولوجيا بأمان منذ الصغر.

يشهد العالم اليوم دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي في سن مبكرة، الأمر الذي يجعل الأمن الرقمي أولوية رئيسية ينبغي للأسر في أنحاء الدولة كافة مراعاتها. وبالتوازي مع ذلك، تؤدي التكنولوجيا دوراً متنامياً في تشكيل طموحات الأطفال المهنية منذ الصغر.

فبحسب استطلاع أجرته كاسبرسكي، فإن 89% من أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقعون أن يصبح أطفالهم متخصصين في مجال تقنية المعلومات، الذي برز كأكثر المجالات التي يرغب الأهالي في أن يعمل فيها أطفالهم مستقبلاً.

يقول أندريه سيدينكو، رئيس مشاريع محو الأمية السيبرانية في كاسبرسكي: «يشكل التعليم عنصراً أساسياً في كيفية استيعاب الأطفال للعالم الرقمي وتفاعلهم معه. فالأطفال اليوم يعيشون في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا، وتبدأ تجاربهم الرقمية في وقت أبكر من السابق.

ومن هنا تبرز أهمية تزويد الجيل الجديد بالمعرفة والمهارات التي تضمن لهم التفاعل الآمن في العالم الرقمي، مع التركيز على ترسيخ الوعي بالأمن السيبراني، ليصبحوا قادرين على اكتشاف المخاطر، وحماية أنفسهم، وتبني سلوكيات رقمية مسؤولة منذ سن مبكرة».

يوفر مركز كاسبرسكي للأمن السيبراني تجربة تعليمية تفاعلية للأطفال، تجمع بين الترفيه والتعلم من خلال عمليات محاكاة واقعية ومهام رقمية ممتعة، تساعدهم في اكتشاف المخاطر السيبرانية، وتعلم أساليب التصفح الآمن، والتعامل مع تحديات الأمن السيبراني في الحياة اليومية.

وتهدف هذه التجارب إلى تطوير مهارات التفكير النقدي، ورفع مستوى الوعي الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت ضمن تجربة تعليمية ممتعة وتفاعلية.

فالأطفال في مركز كاسبرسكي للأمن السيبراني سيتقمصون دور المحققين الرقميين، ويشاركون في مغامرات شيقة لاكتشاف التهديدات السيبرانية، وتحليل الأدلة الرقمية، وحل قضايا أمنية عبر الإنترنت.

وقد صرح راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «يساعدنا تعاوننا مع كيدزانيا في تقديم التوعية والتثقيف بالأمن السيبراني للعائلات بأسلوب تفاعلي وعملي وبطريقة أكثر قرباً وواقعية. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تمكين الأطفال وأولياء الأمور من تطوير سلوكيات رقمية صحية، وبناء الثقة اللازمة للاستفادة من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي».

وبناءً على التعاون العالمي بين كاسبرسكي وكيدزانيا، الذي بدأ بإطلاق مركز التحقيق السيبراني في كيدزانيا سانتا في (KidZania Santa Fe) في مدينة مكسيكو في مارس 2025، وتوسع لاحقاً ليشمل مراكز مماثلة في الهند خلال أبريل 2026، تمتد هذه الشراكة الآن إلى دبي. حيث يأتي افتتاح مركز الأمن السيبراني الجديد في دبي استكمالاً لهذا المسار العالمي، بهدف بناء جيل أكثر وعياً بالتحديات السيبرانية المتغيرة، واستقبال آلاف الأطفال سنوياً، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم ليكونوا مستخدمين مسؤولين واستباقيين في عالم يزداد اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية.