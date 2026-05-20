العقارات الفاخرة في دبي تلمع في عيون المستثمرين

تشهد العقارات الفاخرة في الإمارات طفرة غير مسبوقة، حيث تتصدر دبي أسواق العالم في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار. وتتنوع هذه العقارات بين القصور والشقق المطلة على الواجهات المائية والوحدات فائقة الفخامة.

تتصدر الإمارات عالم العقارات الفاخرة المرتبطة بأسماء تجارية عالمية، حيث تشهد دبي طلباً متزايداً على مشاريع تحمل أسماء كبرى شركات السيارات، الموضة، والضيافة. وتظل وجهات جميرا ووسط دبي والخليج التجاري جذابة استثمارياً نظراً لجودتها المعمارية الاستثنائية.

وفي هذا الإطار، فازت شركة عارف للتطوير العقاري بجائزة «اختيار المحرر: التميز في السكن الفاخر» ضمن فعاليات قمة وجوائز جلف بيزنس العقارية 2026، التي أقيمت في دبي، في تكريم يعكس حضورها المتنامي في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور الشركة في تعزيز معايير التطوير العقاري الفاخر، من خلال مشاريع سكنية تركز على الجودة العالية، والتصميم المبتكر، وتجارب المعيشة الراقية التي تلبي تطلعات العملاء في السوق الإماراتي.

وشهدت القمة حضور نخبة من المطورين العقاريين وقادة القطاع والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويعكس التزام فريق العمل بتقديم مشاريع ترتقي بمعايير السكن الفاخر، وتواكب تطور الطلب في سوق العقارات بالإمارات، الذي يشهد نمواً مدفوعاً بجاذبية الدولة العالمية وثقة المستثمرين على المدى الطويل.