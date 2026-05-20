غرفة تجارة دبي تعزز توسع الشركات المحلية عبر 276 اجتماع أعمال في غانا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 276 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي ونظيراتها في العاصمة الغانية أكرا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من غانا وإثيوبيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية، ممثلون عن 19 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي وجمهورية غانا بما يخدم المصالح التنموية المشتركة ويدعم نمو شراكات الأعمال المستدامة. وتسهم هذه البعثة التجارية في فتح قنوات جديدة للتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي للتوسع في السوق الغانية، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة ويدعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».

ونظمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى «دبي – غانا للأعمال» بدعم من سفارة دولة الإمارات في جمهورية غانا، وقنصلية جمهورية غانا في دولة الإمارات، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية في جمهورية غانا، و مركز غانا لترويج الاستثمار. واستقطب المنتدى 532 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي شركات محلية مهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون في دبي.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة الدكتور عبد الله مراد المندوس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وسعادة جريس المحمود مورابي، القنصل العام لجمهورية غانا في دبي والإمارات الشمالية، وستيفن ميزان، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية في غانا، وسيمون ماجدي، الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع لإمارة دبي، واستعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل منها وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة. وتلا ذلك عرض قدّمه مركز غانا لترويج الاستثمار، ركّز على بيئة التجارة والاستثمار الديناميكية في غانا، وأهمية موقعها الاستراتيجي كمركز محوري لمنطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وغانا 39.6 مليار درهم في العام 2025، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 60.1%. فيما واصلت دبي استقطاب المزيد من الشركات الغانية، حيث انضمت 16 شركة غانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الغانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 225 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.