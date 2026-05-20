دبي القابضة تبدأ تطوير «لانتانا هيلز» باستثمار 680 مليون درهم لتعزيز المجمعات السكنية المستقبلية

أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، المجموعة المالكة والمشغلة لمحفظة متنوعة من الوجهات السكنية والتجارية ووجهات التجزئة في دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع «لانتانا هيلز»، المجمع السكني الجديد في قلب مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب، كما أعلنت عن تعيين «مجموعة أمانة»، الشركة الرائدة في التصميم والإنشاء في المنطقة، مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم.

وحضر حفل وضع حجر الأساس مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، برفقة كل من نبيل محمد رمضان، رئيس التسويق والتخطيط الاستراتيجي، وإسماعيل محمد، رئيس التطوير والخدمات التقنية، وفاطمة المحمد، المديرة التنفيذية للتطوير والخدمات الفنية. كما حضر ريتشارد عبّود الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة، برفقة كل من جو لبكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطارق علاونة، المدير العام، بحضور العديد من الشخصيات الإدارية من الشركتين.

وتعد هذه الخطوة محطةً بارزة ضمن مسار التوسع المتواصل لمحفظة المجمعات السكنية المخصصة للتأجير التي تديرها دبي القابضة لإدارة الأصول على مستوى الإمارة، بما يعزز التزامها بتطوير مجمعات عالية الجودة ومُواكِبة لمتطلبات المستقبل.

ويضم المشروع 390 من وحدات التاون هاوس الخاصة ضمن بيئة متكاملة وذات مرافق وخدمات متنوعة، وتوفر الوحدات السكنية مساحات عائلية رحبة بثلاث وأربع غرف نوم ذات تصميم معماري مدروس يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية. كما يضم المشروع مساحات مفتوحة مشجرة منسقة ومرافق اجتماعية راقية، إلى جانب قربه من المدارس والمراكز الصحية ووجهات التسوق المجاورة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027.

الابتكار والاستدامة في صميم التطوير

ستقوم مجموعة أمانة باستخدام تقنيات البناء المعياري الخاصة بـ DuBox وDuPod لتطوير المجمع السكني. وسيساهم استخدام أحدث أساليب البناء خارج الموقع بتسريع جداول تسليم المشروع، وتقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 30%، وتحسين السلامة في الموقع بأكثر من 70% مقارنةً بطرق البناء التقليدية، مع إنجاز نحو 85% من أعمال البناء خارج الموقع.

وسيتم تصنيع 2,730 وحدة معيارية بواسطة DuBox و2,020 وحدة حمامات جاهزة بواسطة DuPod داخل بيئة مصنع خاضعة للرقابة، مما يضمن أعلى معايير الجودة والدقة. و يرسّخ المشروع معيارًا جديدًا لتطوير المجتمعات بطريقة أكثر ذكاءً وسرعةً ومسؤولية من خلال الالتزام بتقنيات أكثر استدامة.

وقد حصل «لانتانا هيلز» على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات، فيما تسير إجراءات الاعتماد الكامل وفق مسارها المرسوم، انسجاماً مع أجندة الاستدامة الشاملة لمجموعة دبي القابضة.

ويتميّز «لانتانا هيلز» بموقعه الاستراتيجي في قلب مجمع دبي للعلوم، مع سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث يبعد عن دبي هيلز مول نحو 10 دقائق، ومول الإمارات نحو 15 دقيقة، ودبي مول حوالي 20 دقيقة، فيما يبعد عن مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي نحو 25 دقيقة فقط.

هذا وتعد دبي القابضة لإدارة الأصول المساهم الاستراتيجي الأكبر في «مساكن دبي ريت»، والجهة المالكة والمشغلة لـ«دبي ريتيل» التي تمتلك وتدير 56 من المراكز والوجهات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، فضلاً عن كونها المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة «تيكوم». وتواصل المجموعة دورها في رسم ملامح المشهد العمراني والاقتصادي في دبي، من خلال تطوير مجمعات سكنية ووجهات تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل لتمثل جسراً يربط بين الأفراد والأعمال التجارية والثقافة جيلاً بعد جيل.